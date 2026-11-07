Alertan que ritmo de la inflación supera la devaluación del dólar pese a desaceleración anunciada por el gobierno

La aceleración en el ritmo de la inflación en Venezuela genera alarma entre analistas económicos durante este inicio de noviembre de 2026, pues a pesar del reporte oficial del gobierno de Delcy Rodríguez sobre un índice de 6,2 % en octubre, firmas y expertos independientes advierten que el costo de la vida avanza a una velocidad mayor que el tipo de cambio oficial, amenazando la estabilidad financiera nacional.

El desfase entre precios y el valor del dólar crea un severo atraso cambiario. «Venezuela es una economía bimonetaria y los aumentos de los precios están altamente correlacionados con los ajustes del tipo de cambio. Sin embargo, conviene precisar que, en promedio, el ritmo de aumento de los precios excede al del tipo de cambio», observa la firma Oikos Research.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PERLAZO DE JORGE RODRÍGUEZ SOBRE LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN LA AN

La consultora dirigida por José Guerra y Daniel Cadena detalla el desequilibrio actual: «Si se considera el aumento acumulado de los precios entre octubre de 2026 y diciembre de 2025, estos subieron 245,5 %, mientras que el tipo de cambio se deslizó 198,3 %. Esto sugiere que se está generando un atraso cambiario significativo. En otras palabras, los bienes de Venezuela resultan mucho más caros que los importados».

Por su parte, el economista Hermes Pérez sostiene que el freno del índice inflacionario es engañoso e inestable. «La pérdida de impulso de los precios no se ve tan pronunciada cuando se calcula la inflación promedio que marcó 12 % mensual y 514 % anual. Los precios han perdido impulso, pero su paso es lento», explica el profesor de la Universidad Metropolitana. Pérez subraya que «una característica perniciosa de nuestra inflación es su enorme volatilidad», factor que «dificulta cualquier previsión futura para familias y empresas».

Ante este escenario, la firma detalla los sectores más impactados por el alza del costo de vida. Oikos Research precisa que «los rubros que por su importancia en el gasto de los consumidores experimentaron los mayores incrementos fueron salud con 10,3 % y transporte 7,2 %, en tanto que los alimentos acusaron un alza de 5,7 %, las comunicaciones de 5 % y alquiler de vivienda 4,4 %».