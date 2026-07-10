Alertan que ‘El Niño’ se extenderá hasta 2027: estas serán las consecuencias para el país

El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (Inameh) alertó este jueves que El Niño, un fenómeno que disminuye la cantidad de lluvias y provoca el incremento de las temperaturas, se podría extender hasta principios de próximo año.

Este fenómeno ha afectado a Venezuela en varias ocasiones y se espera su llegada entre agosto y septiembre. A pesar de que se conocía su llegada, nuevos estudios apuntan a que su impacto será mayor al esperado.

El Inameh reseñó el reciente informe de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que pronosticó con «un 97% de probabilidad» de que El Niño «persistirá hasta el primer trimestre de 2027».

Los estudios actuales apuntan de un fuerte acoplamiento entre la circulación atmosférica y oceánica en el Pacífico. Este escenario genera un «nivel de confianza muy alto» de que El Niño es extenderá hasta principios del próximo año.

El Inameh agregó que, con un 81% de probabilidad, estaría «muy fuerte» entre octubre y diciembre. «Estaría posicionándose entre los eventos de El Niño más grandes en el registro histórico que data desde 1950», acotó.

CONSECUENCIAS DE EL NIÑO

De acuerdo a la Organización Meteorológica Mundial (OMM), El Niño generará un incremento de las temperaturas mundiales. En tal sentido, el Inameh detalló las consecuencias de este fenómeno.

Se prevén temperaturas superiores a la media prácticamente en todo el mundo para los meses de junio a agosto.

Cada evento de El Niño es único en términos de su evolución, patrón espacial e impactos.

Se asocia con una disminución de las lluvias y aumento de temperaturas en Venezuela.

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El Niño está relacionado con el aumento de las temperaturas en el océano Pacífico oriental, a nivel del Ecuador. Se suele presentar erráticamente y causa estragos en la zona intertropical, llegando a modificar la temporada de lluvias y huracanes.