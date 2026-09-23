ALERTA: Saime denunció sobre correo falso para estafas: Estas fueron sus recomendaciones

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) advirtió este miércoles, 23 de septiembre, que hay direcciones de correo electrónico que no son oficiales y se usan para cometer estafas.

Por medio de sus redes sociales, el ente pidió a los ciudadanos no compartir sus datos personales ni confiar en gestorías falsas.

El Saime precisó que el correo somos.saime.gob.ve no es oficial y no está vinculado al organismo.

Asimismo, reiteró su llamado a «no dejarse engañar» y a «proteger su identidad» ante posibles intentos de estafa que se valgan de su nombre.

Según el Saime, sus únicos canales informativos y de contacto son sus redes sociales oficiales:

Instagram: @Redsocialsaime

X: VenezuelaSaime

Facebook: Saime Venezuela

YouTube: Redsocialsaimevzla

TikTok: @Redsocialsaime

«Tu seguridad e identidad son nuestra prioridad», enfatizó la institución en su mensaje.

El pasado 10 de septiembre, el organismo difundió una alerta similar en sus redes sociales, principalmente en Instagram, como parte de un llamado a la población para que identifique las comunicaciones que no corresponden a la institución.

También indicó que la dirección [email protected] no es auténtica, por lo que pidió estar atentos ante cualquier comunicación recibida desde esa cuenta.

Aclaró, además, que no autorizó su uso para gestiones relacionadas con sus servicios.

En el comunicado, la institución explicó que ningún funcionario ni oficina del Saime utiliza cuentas con dominios públicos, como Gmail, Outlook o Yahoo, para realizar trámites, solicitar datos personales o pedir pagos.