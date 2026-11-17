Casi 40 militares cumplieron este martes ocho días en huelga de hambre en el Centro Nacional de Procesados Militares (Cenapromil), mejor conocido como cárcel de Ramo Verde, y sus estados de salud se estarían deteriorando.

Así lo denunció este 17 de noviembre el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP). A pesar de que los militares llevan más de una semana en huelga, representantes del Ministerio Público, Defensoría del Pueblo o Asamblea Nacional no han visitado la cárcel.

«El OVP exige al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo que se presenten de inmediato en Ramo Verde para constatar las condiciones de salud de los militares y garantizar la integridad física de estas personas», indicó el Observatorio.

De igual forma, pidieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que se pronuncien sobre la huelga de los militares.

«Por otro lado, solicitamos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) que acuda al penal para brindar asistencia humanitaria y evaluar médicamente a los detenidos», aseveró el OVP.

SITUACIÓN DE LOS MILITARES

La protesta inició el pasado 9 de noviembre, cuando 21 sargentos de la causa del comando de Cotiza se declararon en huelga de hambre. Paralelamente, el abogado de los militares entregó un documento al Palacio de Justicia.

Los militares exigieron que el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf), la Defensoría del Pueblo o la Fiscalía 124 Nacional con competencia en Derechos Humanos visitarán la cárcel y constaten el estado de salud de los detenidos.

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Con el paso de los días, militares de otras causas se sumaron a la protesta y para este martes son 36 los involucrados. Supuestamente, ya son ocho los detenidos que sufrieron alguna descompensación durante la huelga.

Los militares permanecen en el patio de la cárcel durmiendo en carpas, sin acceso a baños, agua potable o visitas. «Nos preocupa mucho la salud de ellos, ya sentimos que están bastante deteriorados», dijeron familiares.