Alerta en Sucre: Intensas lluvias causan destrozos en la carretera nacional, hay zonas incomunicadas

Las intensas lluvias han generado destrozos en el estado Sucre, especialmente en el suroeste de la entidad. Una de las principales carreteras de la zona se vio afectada por las precipitaciones, dejando incomunicadas a varias familias.

Medios regionales indicaron que las lluvias han generado principalmente daños en los municipios Mejía y Montes. Producto de la crecida en un río, un tramo de la carretera nacional colapsó el lunes.

Este no fue un caso aislado, puesto que se reportaron desbordamientos de varios ríos en la zona montañosa del municipio Mejía durante las lluvias. Aunque está confirmado el daño a la carretera, no hay detalles sobre la cantidad de familias afectadas.

El alcalde de Mejía, Euclides Colón, afirmó que un equipo de ingenieros se mantiene activo en la zona con labores de canalización. De igual forma, buscan tomar medidas preventivas para hacer frente a los estragos causados por las lluvias.

COMUNIDADES AFECTADAS POR LLUVIAS

Reportes extraoficiales apuntan que la comunidad de Cachamaure, en Mejía, ha sido una de las más afectadas por las lluvias. Todo se debió al desbordamiento de los ríos Cachamaure y Tarabacoa en la tarde del domingo.

El alcalde Colón apuntó que la zona de Las Vegas de Caratal también tuvo que hacer frente a las lluvias, puesto que el río Las Vegas se salió de su cauce. Las zonas más afectadas fueron aquellas en área montañosa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LOS NUEVOS PRECIOS EN LOS PEAJES QUE HABRÍAN ENTRADO EN VIGENCIA ESTA SEMANA

Los habitantes de la zona se mantienen en zozobra ante el avance de las lluvias. Mientras tanto, el alcalde afirmó que los niveles de los ríos comenzaron a descender y que comisiones de Protección Civil siguen desplegadas en las comunidades más afectadas.