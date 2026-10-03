Alerta en la frontera: La mayoría de víctimas de casos de trata son venezolanas, según informe

Un informe elaborado por la Corporación Mujer Denuncia y Muévete computó un total de 630 casos de trata en el periodo comprendido entre 2018 y 2026, de los cuales el 78 % de las víctimas mujeres adultas y el 99 % de las menores de edad son venezolanas.

El estudio está titulado «Trata en la prostitución de mujeres y niñas en la frontera colombo-venezolana». Paula Andrea Jiménez, codirectora de Laboratorio Migrante, explicó a Radio Fe y Alegría Noticias los factores de riesgo. La experta señaló que la migración forzada, la pobreza extrema, la violencia intrafamiliar y el control de grupos armados aumentan la vulnerabilidad de las víctimas.

Jiménez alertó que la mayoría de las afectadas son jóvenes de entre 16 y 29 años. Asimismo, precisó que Norte de Santander concentra la mayor cantidad de registros de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, señaló que el problema afecta también a las zonas fronterizas de Táchira y Zulia, además del Catatumbo.

ASÍ ACTÚAN LAS REDES DE TRATA EN LA FRONTERA

Las redes de trata, dijo la periodista, aprovechan cualquier situación de precariedad para captar personas. En muchos casos, tales estructuras obligan a vecinas, amigas y hasta familiares, que ya están atrapadas en la estructura, a captar a otras jóvenes para la red.

La investigación vincula directamente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) y a las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entre los principales grupos responsables de este delito en la zona.

Jiménez advirtió que la explotación sexual suele ocultarse detrás de negocios con fachada legal, como hoteles, bares, spas y alquileres temporales. A esto se suma el auge de las plataformas webcam, que dificultan la detección de los abusos en entornos digitales.

Las redes someten a las víctimas mediante el consumo forzado de drogas o alcohol, amenazas con armas y el despojo de sus documentos. Asimismo, se detectó la producción de contenidos para adultos sin consentimiento, incluyendo grabaciones de agresiones sexuales.

Muchas mujeres caen en estas redes de trata tras escapar de abusos en sus propios hogares. Algunas aceptan uniones tempranas para huir del maltrato, pero sus parejas terminan convirtiéndose en sus proxenetas; otras escapan de la violencia doméstica y resultan capturadas en el trayecto, explicó la periodista.

Jiménez sostuvo que la trata debe analizarse desde la oferta y la demanda, como un triángulo entre clientes, proxenetas y víctimas. A su juicio, los Estados deben desincentivar la compra de servicios sexuales y crear verdaderas alternativas de vida.

«Sin la demanda de ese comercio sexual no existiría la trata y tampoco la explotación sexual de niñas, adolescentes y mujeres. ¿Por qué seguimos llamando trabajo sexual a quienes están sometidas?», cuestionó finalmente la especialista.