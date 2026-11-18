El empresario Alejandro Betancourt, principal accionista y director ejecutivo de North American Blue Energy Partners (Nabep), sobre las obras en los campos petroleros que forman parte del acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela.

Betancourt estuvo presente en la Embajada de Estados Unidos durante la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth. Tras la actividad, ofreció declaraciones a la prensa y reveló detalles sobre la situación del sector hidrocarburos.

El empresario afirmó que están empezando a producir bloque petrolero Ayacucho 6, ubicado en la Faja Petrolífera del Orinoco. Mientras tanto, avanzan las obras para que otros campos inicien la extracción y explotación.

«Los demás campos vamos en los próximos 24 meses a construir la infraestructura. Ya estamos bastante avanzados en la perforación de taladros de perforación y vías de acceso para incorporar macollas nuevas en esos campos», dijo Betancourt a la periodista Maryorin Méndez.

Betancourt aseguró que este miércoles se están instalando 10 macollas (agrupación de varios pozos petroleros) «al mismo tiempo». Se trataría de un «récord en la historia» de Petróleos de Venezuela (Pdvsa).

BETANCOURT HABLA DE LOS MATERIALES

El acuerdo petrolero incluye una gran inversión del gobierno norteamericano, cuyo gobierno adquirió el 35% de la compañía Nabep. El propio Betancourt confirmó que «tenemos muchísimos equipos» de Estados Unidos en las obras en campos petroleros.

«Estamos trayendo tubería flexible, taladros, calderas de inyección de vapor de los Estados Unidos. De los Estados Unidos y de otros sitios», dijo Betancourt. Las obras se han dado tanto en el occidente como el oriente del país.

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Estados Unidos y Venezuela firmaron acuerdos para la explotación de 17 campos petroleros. El trato contempla una inversión mayor a los 100.000 millones de dólares y más del doble en regalías y tributos al Estado venezolano.