Delcy Rodríguez inspeccionó acuerdos petroleros y anunció producción récord: este fue el resultado

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, inspeccionó este viernes los proyectos petroleros que avanzan entre Estados Unidos y Venezuela, a la vez que evaluó los acuerdos establecidos para extraer crudo.

Rodríguez hizo una transmisión en vivo con integrantes de su equipo y John Barrett, encargado de Negocios de Estados Unidos. La mandataria destacó los avances de los proyectos petroleros entre ambos países.

En total, unos 17 acuerdos han sido firmados para la extracción de petróleo. Rodríguez señaló que ocho de estos convenios se enfocarán en el desarrollo de campos verdes para la nueva exploración y explotación de hidrocarburos.

«Ha sido un acuerdo histórico por las magnitudes que va a tener en ambos pueblos… Nosotros queremos mostrarle al país los avances de estos acuerdos», explicó Rodríguez.

La mandataria señaló que los acuerdos con Estados Unidos permitieron una producción récord de 115.000 barriles diarios en Zulia. «Que se sepa que no nos quedamos en el tintero. Vamos a la acción y vamos a la producción», añadió.

MÁS INVERSIÓN Y ACUERDOS

Las declaraciones de Rodríguez se dieron el mismo día en que trascendió que North American Blue Energy Partners Inc. (Nabep), compañía vinculada con el empresario Alejandro Betancourt, despliega una sexta plataforma de perforación en Venezuela.

Según fuentes de Bloomberg, Nabep profundiza sus acuerdos en Venezuela y pretende incrementar el monto reinvertido hasta en un 50%. Igualmente, la cantidad dependerá de los flujos de caja de la empresa.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: CONFERENCIA EPISCOPAL RECLAMÓ «ELECCIONES LIBRES E INSTITUCIONES INDEPENDIENTES»

Nabep cuenta con tres equipos de perforación en la Faja Petrolífera del Orinoco y sumará otros tres. Asimismo, la empresa, aparentemente, no tienen planteada una financiación externa ni ofrecer participaciones accionarias.