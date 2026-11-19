La Alcaldía del municipio Baruta informó este jueves que mantiene activo un despliegue de funcionarios para la inspección técnica y seguimiento institucional en la Escuela Básica Nacional Indio Urquía, ubicada en Santa Cruz del Este, ante las deficiencias detectadas en sus instalaciones.

A través de un comunicado oficial, las autoridades municipales señalaron que «las acciones buscan salvaguardar los derechos y la integridad de los 439 estudiantes que hacen vida en el plantel».

La Alcaldía aclaró que las evaluaciones comenzaron antes de que se difundieran videos de denuncias que se hicieron viral en redes sociales. Según el comunicado, «el pasado 6 de octubre, la Dirección de Ingeniería Municipal realizó una primera inspección técnica en la institución, durante la cual identificó diversas condiciones que comprometían su normal funcionamiento».

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Como parte del seguimiento, el Instituto Autónomo Consejo Municipal de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes de Baruta (IACMDNNA) asumió el caso y estableció contacto con las autoridades educativas correspondientes.

Posteriormente, este jueves 19 de noviembre, representantes del organismo y del equipo de Ingeniería Municipal efectuaron una nueva inspección conjunta, «en la que documentaron problemas de infraestructura, filtraciones, humedad y condiciones sanitarias inadecuadas, además de otros factores que podrían comprometer el uso seguro de las instalaciones».

DENUNCIA DE REPRESENTANTES

A través de las redes sociales circularon videos de protesta de padres y representantes del plantel, quienes aseguraron que desde hace más de un mes la Escuela Básica Nacional Indio Urquía mantiene las actividades escolares suspendidas.

«Ingeniería Municipal puso una etiqueta amarilla y se comprometió con inspeccionar los avances cada 15 días, pero esto no sucedió», fueron las declaraciones de una de las representantes afectadas por la situación. «Las niñas no tienen baños y así pretende el director que se reinicien las clases, sin él venir y dar la cara en la asamblea frente a los padres y representates», continuó.

Las familias exigen a las autoridades que «se hagan cargo de lo que está pasando aquí, porque se le está violando el derecho a la educación a más de 500 niños».

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SEGUIMIENTO INSTITUCIONAL ANTE LAS CONDICIONES DEL PLANTEL

Representantes de la Alcadía de Baruta aseguraron que mantienen un proceso continuo de inspección, documentación y seguimiento a través de sus dependencias competentes, con el objetivo de proteger a los niños, niñas y adolescentes que reciben clases en esta institución.

Hasta el momento, el comunicado no precisa cuáles serán las medidas correctivas que se ejecutarán, ni establece un cronograma para atender las deficiencias identificadas.