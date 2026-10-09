Alcaldía de Baruta condenó ‘reto viral’ contra Farmatodo y exige «máxima celeridad»

La Alcaldía de Baruta condenó este jueves la agresión y ‘reto viral’ que se dio en un local de Farmatodo en la urbanización Las Mercedes, en Caracas, y exigió «máxima celeridad» en las investigaciones del caso.

Las autoridades municipales rechazaron «los deplorables actos de violencia y vandalismo» en este local. «La integridad física y la dignidad de una de sus trabajadoras se vieron vulnerables como consecuencia de conductas irresponsables», apuntó.

Ante este escenario, desde la Alcaldía de Baruta pidieron al Ministerio Público «profundizar las investigaciones con la máxima celeridad». Así pues, esperan que los involucrados sean identificados y se establezcan las responsabilidades.

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La Alcaldía también afirmó que, tras conocimiento de la agresión, funcionarios de la Policía de Baruta se desplazaron al lugar. Luego coordinaron con la PNB y Cicpc para «recabar y aportar los elementos de convicción necesarios» en el caso.

LO QUE DIJO EL ALCALDE

Por otra parte, el alcalde de Baruta, Darwin González, se pronunció «como ciudadano» sobre el caso del reto viral. Desde un principio, consideró que lo ocurrido fue una «situación vergonzosa» y pidió «penas y sanciones» contra los responsables.

«Expreso mi absoluto rechazo a los deplorables actos de violencia y vandalismo», apuntó González. «Eso no es el país que nosotros queremos y no lo vamos a permitir en el municipio Baruta, de verdad», acotó.

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El alcalde también hizo «un llamado de atención a los padres de estos muchachos» e instó a «hacer una reflexión». «Esas actitudes no las permitimos en el municipio Baruta, ni la discriminación, ni el irrespeto», agregó.

Lo ocurrido en el local se viralizó en redes sociales y generó una ola de indignación. A pesar de que uno de los responsables dijo estar «arrepentido», Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia, anunció la captura de dos involucrados.