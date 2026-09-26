Al menos 84 portales web han sido desbloqueados mientras 160 siguen restringidos, según ONG

La ONG VE Sin Filtro informó este sábado que hasta ahora se han desbloqueado a 84 portales web en al menos una empresa proveedora de internet, pero advirtió que 160 dominios permanecen restringidos.

El informe actualizado por la organización precisó que el restablecimiento del acceso no ocurrió con la misma rapidez ni de forma uniforme entre las distintas compañías telefónicas y de internet, por lo que la lista de portales liberados es parcial.

Entre los sitios que registraron señal abierta en por lo menos una operadora destacan plataformas como Reddit, VivoPlay, Diario La Región, La Mañana Digital, El Político, Impacto Venezuela, Cazadores de Fake News, Analítica, AirTM, Signal, Statista, Observatorio de Finanzas e IPYS Venezuela.

A este grupo se suman VE Sin Filtro, Medianálisis, SoundCloud, Infobae, EVTV Miami, Punto de Corte, El Nacional, La Gran Aldea, EsPaja, TalCual, The Wall Street Journal y La República de Perú.

El rastreo técnico incluyó a proveedores de redes privadas virtuales (VPN). Entre estos servicios figuran Windscribe, ExpressVPN, Hotspot Shield, NordVPN, PureVPN, Hide.me, PandaVPN Pro, Speedify, TorGuard, UltraVPN, CyberGhost, Hola, ZoogVPN, Mullvad y StrongVPN.

Las mediciones del organismo expusieron variaciones marcadas según la empresa. Cantv e Inter encabezaron el renglón con 28 portales restituidos cada una; Digitel y NetUno registraron 26; Airtek contabilizó 25; mientras que Movistar sumó 17.

Aunque ya se cuentan 84 desbloqueos, la censura sigue activa: más de 160 dominios continúan bloqueados en el país. 🛑El levantamiento debe ser general, efectivo y verificable en todos los proveedores de internet (CANTV y privados). — VE sin Filtro (@vesinfiltro) September 26, 2026

VE SIN FILTRO PIDE GARANTÍAS CONTRA FUTUROS BLOQUEOS

Desde VE Sin Filtro valoraron de manera positiva que los acuerdos alcanzados durante el segundo ciclo de negociaciones incluyan la restitución de la conectividad. A su juicio, este paso reconoce «una traba que por años obstaculizó el acceso a la información, medios de comunicación, ONG y herramientas de privacidad».

Igualmente, la ONG instó a las autoridades a establecer mecanismos de auditoría técnica que permitan comprobar el cumplimiento efectivo del acuerdo, además de fijar garantías reales que impidan la aplicación de futuros bloqueos.

La evaluación se difundió luego de que el Ministerio de Comunicación e Información emitiera un comunicado oficial ordenando el desbloqueo de un lote de páginas y plataformas. Frente a esto, la ONG valoró la disposición para subsanar los bloqueos documentados durante más de una década, aunque reiteró que el avance debe ser verificable.

Finalmente, la representación de VE Sin Filtro recordó que retirar la restricción a un dominio particular no asegura automáticamente que la totalidad del servicio o sus funciones queden operativas para la comunidad de usuarios.