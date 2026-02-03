Venezuela

Agencias de viajes pronostican ‘caída’ en los precios de los boletos ante aumento de vuelos en los próximos meses

Carlos Ramiro Chacín
Por Carlos Ramiro Chacín
2 Min de Lectura
IATA ve "delicada" la situación de cancelación de vuelos a Venezuela y promueve el diálogo
La presidenta de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera, destacó este martes el incremento de vuelos con Venezuela y afirmó que podría generar una caída en los precios de los boletos.

Contents

Herrera aseguró que la reactivación de diversos vuelos y conexiones aéreas permitirá que Venezuela se potencie como punto turístico. A esto se sumaría la llegada de nuevas agencias de viajes y la creación de puntos de trabajo, según Unión Radio.

«Estamos hablando de la llegada de nuevas empresas, destinos, rutas y mayor cantidad de frecuencia. Esto, por supuesto, va a repercutir en la posibilidad de posicionar a Venezuela como destino y movilizarnos con mayor facilidad», indicó Herrera.

La suma de todos estos factores generará el descenso de los precios de los boletos aéreos, tanto nacionales como internacionales, expuso Herrera. «Tendrían que bajar los costos», sentenció la especialista.

HERRERA MANTIENE EXPECTATIVAS

Aunque distintas aerolíneas y organismos han confirmado el pronto regreso de vuelos, Herrera se mantiene cautelosa. Recordó que todavía se esperan los anuncios oficiales de distintas rutas.

«Estamos manejando un aproximado de unos 90 vuelos semanales a nivel internacional. Esto podría en corto, mediano plazo, multiplicarse. Podríamos estar hablando del doble de los vuelos en un plazo muy próximo y esto por supuesto que va a repercutir también en la cantidad de pasajeros», señaló Herrera.

La gremialista subrayó que este escenario generará el aumento de operaciones en los aeropuertos de Maiquetía, Barcelona, Maracaibo y Valencia. Dependiendo del volumen de rutas, podría también repercutir en otros aeródromos del interior.

