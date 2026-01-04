Aerolíneas nacionales reanudaron vuelos este 4Ene en medio de tensiones políticas

Las distintas aerolíneas locales como Rutaca, Laser, Aerocaribe, Aeropostal, Venezolana, Avior y Turpial, anunciaron el sábado en distintos comunicados que este 4 de enero reanudarán sus vuelos, suspendidos después de que se paralizaran por la captura de Nicolás Maduro.

Asimismo, las navieras locales como Naviera Paraguaná y Gran Cacique Express anunciaron que también retoman sus actividades normalmente.

En las misivas, las aerolíneas criollas informaron que los viajes pautados para el sábado se llevarán a cabo este domingo. Sin embargo, la empresa Avianca aclaró que la suspensión de vuelos todavía se mantiene hasta nuevo aviso. Por lo anterior, planteó a los usuarios tres opciones: reembolso, tomar el primer traslado disponible o posponerlo para volar 14 días después.

Por otro lado, el Sistema Metro informó este domingo que estará prestando servicio con total normalidad tanto en el transporte superficial como en el subterráneo. «Se informa a nuestros usuarios que nos encontramos prestando servicio comercial en tren y Metrobús con total normalidad», indicó la empresa en un video.

Asimismo, el Sistema Metro recordó que los sistemas por cable se encuentran en parada por «mantenimiento preventivo y correctivo».

CONTEXTO POLÍTICO TRAS LA CAPTURA DE MADURO

Venezuela atraviesa por altas tensiones debido a la captura de Maduro y Cilia Flores la madrugada del sábado. Tras ello, la noche del 3 de enero, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela (TSJ) ordenó que la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, asuma «de inmediato» como encargada la presidencia de la república, en cumplimiento estricto de la Constitución.

En un comunicado ofrecido por la magistrada Tania D’Amelio, explicó que «en vista de la agresión militar de EEUU ocurrida el 3 de enero de 2026, de la cual fue objeto la República Bolivariana de Venezuela y que tuvo por objeto el secuestro del presidente constitucional, Nicolás Maduro Moros, esta Sala Constitucional del TSJ, en ejercicio de la potestad interpretativa que confiere el artículo 335 de la Constitución, estima necesario efectuar una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 234 y 239 de la CRBV».

«Se ordena que la ciudadana Delcy Eloína Rodríguez Gómez, vicepresidenta de la República, asuma y ejerza en condición de encargada todas las atribuciones, deberes y facultades inherentes al cargo de presidente de la república. Esto, con el fin de garantizar la continuidad administrativa y defensa integral de la nación», expone el documento.

Se espera que este lunes se le procese a Maduro por numerosos delitos asociados a narcotráfico que podrían llevar a una pena que va de 20 años a prisión de por vida.