Aerolínea TAP reanudará vuelos a Venezuela el 13Jul, traerá 8,7 toneladas de material médico

La aerolínea TAP Air Portugal reanudará el próximo 13 de julio sus vuelos a Venezuela, suspendidos tras los terremotos que afectaron al país el pasado 24 de junio.

En ese sentido, acotó que aprovechará el primer vuelo para transportar 8,7 toneladas de material médico destinado a la asistencia humanitaria.

La compañía informó que, de forma provisional, los vuelos tendrán como destino el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena, en Valencia. Esto mientras continúan los trabajos necesarios para recuperar el aeropuerto internacional de Maiquetía.

Además, acotó que por razones operativas, los vuelos efectuarán una escala técnica en Pointe-à-Pitre, en Guadalupe. Donde permanecerán las tripulaciones, sin que esté prevista la estancia de personal o aeronaves en territorio venezolano.

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AIR EUROPA RETOMA VUELOS A VENEZUELA

Por su parte, la aerolínea española Air Europa anunció que los vuelos de la ruta Madrid-Caracas que tienen programados operarán desde y hacia el venezolano Aeropuerto internacional Arturo Michelena de Valencia hasta el 31 de julio.

La aerolínea española ya opera, de hecho, desde el pasado 29 de junio los vuelos de Caracas desde Valencia, tras obtener los permisos necesarios.

Air Europa confirmó, no obstante, que si esa opción no se adapta a las necesidades del cliente, se flexibilizarán las condiciones para reorganizar el viaje. Por lo que la aerolínea permite cambiar la fecha del vuelo, la ruta hacia Medellín (Colombia), Bogotá o Panamá, y ofrece un vale y también el reembolso del dinero, reseñó EFE.