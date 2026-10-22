Aerolinea TAP Air retomará vuelos Caracas – Lisboa: Estos son sus precios y frecuencia

Venezuela ha reactivado la conectividad aérea internacional en los últimos meses. La última en sumarse fue la aerolínea TAP Air Portugal, que retomará los vuelos entre Lisboa, capital de ese país, y Caracas.

La aerolínea incorporó al Aeropuerto Internacional de Maiquetía entre sus rutas regulares. Según se puede apreciar en su página web, los vuelos comenzarán el martes, 27 de octubre, y tendrán dos frecuencias semanales.

TAP Air contará con vuelos entre Caracas y Lisboa los martes y domingos de todas las semanas. La ruta será realizada con aviones A330neo y tendrá, inicialmente, una escala en la isla de Guadalupe, en el mar Caribe.

PRECIOS DE LOS VUELOS

La página web de TAP Air ya está ofreciendo los boletos para la frecuencia inaugural y los vuelos de los próximos meses. Hay una amplia gama de precios en ida y vuelta, aunque para las próximas semanas hay opciones más económicas.

«Las tarifas mostradas han sido actualizadas en las últimas 48 horas y pueden no estar disponibles en el momento de la reserva. Pueden aplicarse tasas y cargos adicionales por productos y servicios opcionales», indica TAP Air.

La ruta inaugural tiene precios en clase Económica desde los 1.462 euros y Económica Prime supera los 2.100 euros. Aunque está la opción de Business, no hay resultados respecto a estos boletos.

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Cabe aclarar que los pasajes en clase Económica para noviembre se pueden encontrar desde de los 879 euros, marcando un claro descenso respecto a octubre. Para los primeros meses del año que viene, la tarifa base se encuentra por debajo de los 1.000 euros.

Cabe recordar que TAP Air suspendió sus operaciones en Maiquetía por el devastador doble terremoto del pasado 24 de junio. Igualmente, mantuvo los vuelos con el país, pero a través de Valencia, estado Carabobo.