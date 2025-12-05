Aerolínea nacional activó ruta «alternativa» con escala de Caracas a Madrid para sortear «alerta aérea»

La aerolínea venezolana Laser anunció este viernes la activación de una ruta alternativa entre Caracas y Madrid, capital de España, en medio de la ola de suspensiones de vuelos internacionales por una advertencia emitida por Estados Unidos.

Hace pocos días, Laser suspendió la ruta directa entre Caracas y Madrid, dejando a numerosos pasajeros expectantes. Ante este escenario, activó una nueva ruta con una escalada en Cartagena, Colombia.

«Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena», apuntó.

Esta nueva ruta comenzará este miércoles, 10 de diciembre, y consistirá en una alianza interlineal con la aerolínea Plus Ultra. Laser se hará cargo del vuelo hasta Cartagena, mientras que la segunda compañía hará del viaje hasta la capital española.

Cabe destacar que la compañía aérea contaba con tres conexiones internacionales: Bogotá, Curazao y Madrid, que fue suspendida hace pocos días. Ahora activará una nueva frecuencia hasta la ciudad de Cartagena.

«Los pasajeros con reservas confirmadas a partir de la fecha señalada, serán contactados oportunamente para ofrecerles más información», concluyó Laser.

Un comunicado enviado a agencias de viajes indicó que los pasajeros con reserva confirmada podrán contactar a Laser. Aunque el vuelo entre Madrid y Cartagena será remitido sin costos adicionales, tendrán que comprar el boleto hasta la ciudad colombiana.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las aerolíneas internacionales Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines, Turkish Airlines, Gol Linhas Aéreas, Copa, Wingo y Satena suspendieron sus rutas desde y hacia Venezuela.