Venezuela

Aerolínea nacional activó ruta «alternativa» con escala de Caracas a Madrid para sortear «alerta aérea»

Caraota Digital
Por Caraota Digital
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar / Archivo

La aerolínea venezolana Laser anunció este viernes la activación de una ruta alternativa entre Caracas y Madrid, capital de España, en medio de la ola de suspensiones de vuelos internacionales por una advertencia emitida por Estados Unidos.

Contents

Hace pocos días, Laser suspendió la ruta directa entre Caracas y Madrid, dejando a numerosos pasajeros expectantes. Ante este escenario, activó una nueva ruta con una escalada en Cartagena, Colombia.

Leer Más

La drástica medida que podría tomar ExxonMobil si incrementan las tensiones entre Venezuela y Guyana
EN VIDEO | Estudiantes ven clases sentados en el suelo ante la falta de pupitres en sus liceos
Segunda onda tropical provocará intensas lluvias en el país, estas serán las regiones afectadas

«Laser Airlines informa a sus clientes y aliados comerciales que, debido a la imposibilidad operativa de mantener los vuelos directos entre España y Venezuela, hemos diseñado una alternativa de conexión a través del aeropuerto de Cartagena», apuntó.


Esta nueva ruta comenzará este miércoles, 10 de diciembre, y consistirá en una alianza interlineal con la aerolínea Plus Ultra. Laser se hará cargo del vuelo hasta Cartagena, mientras que la segunda compañía hará del viaje hasta la capital española.

MENSAJE DE LASER

Cabe destacar que la compañía aérea contaba con tres conexiones internacionales: Bogotá, Curazao y Madrid, que fue suspendida hace pocos días. Ahora activará una nueva frecuencia hasta la ciudad de Cartagena.

«Los pasajeros con reservas confirmadas a partir de la fecha señalada, serán contactados oportunamente para ofrecerles más información», concluyó Laser.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL PRINCIPAL AEROPUERTO DEL PAÍS SE QUEDA SIN VUELOS DE COMPAÑÍAS EXTRANJERAS ESTE 5DIC

Un comunicado enviado a agencias de viajes indicó que los pasajeros con reserva confirmada podrán contactar a Laser. Aunque el vuelo entre Madrid y Cartagena será remitido sin costos adicionales, tendrán que comprar el boleto hasta la ciudad colombiana.

Hasta el momento de la publicación de esta nota, las aerolíneas internacionales Iberia, TAP Portugal, Avianca, Latam Airlines, Turkish Airlines, Gol Linhas Aéreas, Copa, Wingo y Satena suspendieron sus rutas desde y hacia Venezuela.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

EN VIDEO | Así funciona la acupuntura para animales: «Posee una base científica comprobada»
Tendencias
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el primer ministro de Canadá, Mark Carney; y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se encontraron este viernes, 5 de diciembre en Washington, en el marco del sorteo del Mundial de Fútbol 2026, torneo que será organizado de manera conjunta por las tres naciones. 
Filtran detalles de la reunión privada entre Trump, Sheinbaum y Carney, coincidieron en el Sorteo de la FIFA
EEUU
Un hombre de Virginia (EEUU) terminó arrestado por el FBI, acusado de colocar bombas caseras cerca de las sedes de los partidos Republicano y Demócrata en Washington D.C. el 5 de enero de 2021, un día antes del asalto al Capitolio.  
Cayó sospechoso por bombas caseras colocadas en Washington D.C. en 2021, amenazaba a demócratas y republicanos
EEUU