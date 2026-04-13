Venezuela

Advierten que el boletín epidemiológico solo refleja cinco de 30 enfermedades obligatorias, esto piden al Min-Salud

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
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El médico internista infectólogo, Julio Castro, destacó la importancia de que el Boletín Epidemiológico Nacional vuelva a lanzarse de forma semanal, luego de que hace días el Ministerio para la Salud lo volviera a publicar luego de 10 años.

«Lo primero es que celebro que se hayan regresado a la publicación aunque sea parcial del boletín, porque la lista de enfermedades de denuncia obligatoria en el mundo son alrededor de 30 y aquí en el boletín solamente reflejaron cinco», indicó Castro en entrevista para Shirley Radio.

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«El boletín es una visión de lo que pasa en el sector salud, que tiene múltiples implicaciones en políticas sanitarias, políticas públicas, política de planificación, de muchísimas cosas y sin ella es difícil guiar el país», acotó.

Asimismo, recordó que históricamente el boletín se publicaba en Venezuela semanalmente.

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El especialista destacó algunas de las enfermedades que no aparecieron en esta ocasión. «Por ejemplo, patógenos respiratorios no están allí, diarreas en menores de cinco años, tampoco, que suele un marcador del deterioro de la calidad de agua producto de las lluvias».

«Entiendo que hicieron foco en cosas que son prioritarias por la situación actual, fiebre amarilla, virus hemorrágica venezolana en Guanarito, un tema de rabia en el estado Zulia y malaria. Esas son las cuatro que nombraron en este boletín», precisó.

«Yo me imagino que para los siguientes boletines, ojalá que vuelva la publicación semanal, estén la mayoría de las enfermedades de denuncia obligatoria y puedas ir viendo como una película progresivamente de lo que va pasando con la salud del país. Si no tienes esa película, sino que vas a ver fotos cada cierto tiempo que no tienen un ciclo, la verdad quizás no de tanta información», concluyó.

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