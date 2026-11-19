Estados Unidos y Venezuela habrían firmado un acuerdo para reestablecer la cooperación técnico-militar e ingreso de fuerzas especiales al territorio nacional, según anunció el secretario de Defensa estadounidense, Pete Hegseth, durante su visita a Caracas.

Hegseth destacó el acercamiento con el Gobierno interino de Delcy Rodríguez, asegurando que «Venezuela pasó de ser considerada una de las principales amenazas regionales de Estados Unidos a convertirse en un socio estratégico en materia de seguridad», según publicación de CBS News.

Ambos gobiernos manifestaron su intención de intensificar la lucha contra las redes del narcotráfico y otras amenazas comunes. Sin embargo, todavía no se han divulgado detalles específicos sobre el alcance y la implementación del nuevo acuerdo militar.

DETALLES SOBRE EL ACUERDO MILITAR

Aunque no se tienen mayores detalles sobre el acuerdo militar entre las naciones, Hegseth aseguró que las fuerzas armadas de ambos países estarían «entrenando juntas, colaborando, compartiendo información de inteligencia y trabajando conjuntamente con más equipos y capacidades de defensa… para recuperar su territorio de las redes narcoterroristas».

Por su parte, Rodríguez expresó su esperanza de que la cooperación militar entre ambos países «pueda elevarse al máximo nivel posible» para permitirles «hacer frente a amenazas comunes».

https://t.co/1kfdgy9jZP — Eugenio G. Martínez (@puzkas) November 19, 2026

Esta nueva alianza representa un cambio significativo en las relaciones entre Washington y Caracas, con implicaciones para la seguridad regional, el sector energético y el futuro político de Venezuela.

Mientras tanto, sectores de la población venezolana cuestionan que Estados Unidos esté priorizando los acuerdos petroleros y de seguridad por encima de las reformas democráticas.