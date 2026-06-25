Venezuela

Activaron «todos los centros de salud» tras terremotos, estos serán los hospitales y clínicas con mayor capacidad de atención

Angel David Quintero
Angel David Quintero
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terremotos

El gobierno anunció la activación de todos los centros de salud públicos para atender a la población afectada a nivel nacional por los devastadores terremotos registrados este miércoles.

La medida la anunció el Ministerio para la Salud, que precisó que tiene especial énfasis en las entidades con mayor incidencia:

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  • Distrito Capital
  • La Guaira
  • Miranda
  • Aragua
  • Carabobo
  • Falcón

El organismo indicó que actualmente cuentan con capacidad de atención operativa en los siguientes centros hospitalarios:

  • Hospital Vargas de Caracas
  • El Algodonal (Antímano)
  • Hospital de Lídice
  • Periférico de Catia
  • Hospital de Los Magallanes de Catia
  • Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo
  • Hospital Domingo Luciani (El Llanito)
  • Hospital Pérez de León II (Petare)

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«Asimismo, en coordinación con la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, representada por su presidente, el Dr. Germán Cortez, se han puesto a disposición de los afectados 12 centros privados ubicados en la Gran Caracas para labores de triaje, evaluación y hospitalización», añadió.

Dichas instituciones son:

  • Clínica Santa Sofía
  • Centro Médico Docente La Trinidad
  • Hospital de Clínicas Caracas
  • Fénix Salud
  • Clínica Ávila
  • Clínica La Floresta
  • Sanatrix
  • Urológico San Román
  • Policlínica Metropolitana
  • Clínica Loira
  • Venemergencia

«Reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente en alianza con el sector privado para garantizar la atención a todos los ciudadanos. Hacemos un llamado a la calma y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades competentes para asegurar la eficacia de las medidas de respuesta implementadas», concluyó.

 

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