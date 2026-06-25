Activaron «todos los centros de salud» tras terremotos, estos serán los hospitales y clínicas con mayor capacidad de atención

El gobierno anunció la activación de todos los centros de salud públicos para atender a la población afectada a nivel nacional por los devastadores terremotos registrados este miércoles.
La medida la anunció el Ministerio para la Salud, que precisó que tiene especial énfasis en las entidades con mayor incidencia:
- Distrito Capital
- La Guaira
- Miranda
- Aragua
- Carabobo
- Falcón
El organismo indicó que actualmente cuentan con capacidad de atención operativa en los siguientes centros hospitalarios:
- Hospital Vargas de Caracas
- El Algodonal (Antímano)
- Hospital de Lídice
- Periférico de Catia
- Hospital de Los Magallanes de Catia
- Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo
- Hospital Domingo Luciani (El Llanito)
- Hospital Pérez de León II (Petare)
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«Asimismo, en coordinación con la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, representada por su presidente, el Dr. Germán Cortez, se han puesto a disposición de los afectados 12 centros privados ubicados en la Gran Caracas para labores de triaje, evaluación y hospitalización», añadió.
Dichas instituciones son:
- Clínica Santa Sofía
- Centro Médico Docente La Trinidad
- Hospital de Clínicas Caracas
- Fénix Salud
- Clínica Ávila
- Clínica La Floresta
- Sanatrix
- Urológico San Román
- Policlínica Metropolitana
- Clínica Loira
- Venemergencia
«Reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente en alianza con el sector privado para garantizar la atención a todos los ciudadanos. Hacemos un llamado a la calma y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades competentes para asegurar la eficacia de las medidas de respuesta implementadas», concluyó.
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