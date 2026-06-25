Activaron «todos los centros de salud» tras terremotos, estos serán los hospitales y clínicas con mayor capacidad de atención

El gobierno anunció la activación de todos los centros de salud públicos para atender a la población afectada a nivel nacional por los devastadores terremotos registrados este miércoles.

La medida la anunció el Ministerio para la Salud, que precisó que tiene especial énfasis en las entidades con mayor incidencia:

Distrito Capital

La Guaira

Miranda

Aragua

Carabobo

Falcón

El organismo indicó que actualmente cuentan con capacidad de atención operativa en los siguientes centros hospitalarios:

Hospital Vargas de Caracas

El Algodonal (Antímano)

Hospital de Lídice

Periférico de Catia

Hospital de Los Magallanes de Catia

Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo

Hospital Domingo Luciani (El Llanito)

Hospital Pérez de León II (Petare)

«Asimismo, en coordinación con la Asociación de Clínicas Privadas de la Región Capital, representada por su presidente, el Dr. Germán Cortez, se han puesto a disposición de los afectados 12 centros privados ubicados en la Gran Caracas para labores de triaje, evaluación y hospitalización», añadió.

Dichas instituciones son:

Clínica Santa Sofía

Centro Médico Docente La Trinidad

Hospital de Clínicas Caracas

Fénix Salud

Clínica Ávila

Clínica La Floresta

Sanatrix

Urológico San Román

Policlínica Metropolitana

Clínica Loira

Venemergencia

«Reiteramos nuestro compromiso de trabajar arduamente en alianza con el sector privado para garantizar la atención a todos los ciudadanos. Hacemos un llamado a la calma y a seguir estrictamente las indicaciones de las autoridades competentes para asegurar la eficacia de las medidas de respuesta implementadas», concluyó.