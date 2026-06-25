Colombia activa todas «las capacidades» para apoyar a Venezuela tras terremotos

(EFE).- El Gobierno colombiano activó todas «las capacidades» para apoyar a Venezuela tras los dos potentes terremotos del miércoles que hasta el momento dejan 164 muertos y 971 heridos, informó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez.

«Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres), para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos», expresó Sánchez en X.

El ministro agregó: «Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD. En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente».

Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias. Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos. Nuestras Fuerzas… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 25, 2026

El director de la UNGRD, Javier Pava, expresó su solidaridad por lo ocurrido y dijo que esa entidad activó «los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD (Sistema Nacional del Riesgo de Desastres)».

«Los traslados al vecino país los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela», añadió Pava en X.

EL TERREMOTO EN VENEZUELA

El Caribe venezolano fue sacudido este miércoles por dos fuertes terremotos con apenas 39 segundos de diferencia, de magnitud 7,2 y 7,5, respectivamente, según informó el sistema oficial de alerta de tsunamis de Estados Unidos.

El Centro Nacional de Alerta de Tsunamis de Estados Unidos explicó que ambos temblores conformaron un «doblete sísmico», un fenómeno en el que dos terremotos de gran magnitud ocurren con pocos segundos de diferencia en la misma zona.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó: «la cifra que tenemos ya registrada es 164 fallecidos, 971 heridos, con 30 réplicas que se han producido desde los dos eventos principales consecutivos que tuvimos a las seis de la tarde (del miércoles)».

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros que se extiende desde el Caribe hasta la Amazonía.

EFE