Lo que reveló Estados Unidos sobre la venta del petróleo venezolano tras la captura de Nicolás Maduro

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó que su país está obteniendo un precio de venta aproximadamente 30 % superior por el petróleo venezolano respecto al valor que ese país recibía semanas antes de la captura de Nicolás Maduro.

De acuerdo con medios como CNBC y la agencia de noticias Reuters, la declaración fue ofrecida durante un evento de la Asociación de Energía de Estados Unidos, en medio del proceso de comercialización del crudo venezolano que Washington administra tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero.

Según Wright, las primeras operaciones ya muestran un rendimiento significativamente mayor para el mercado estadounidense.

Como se reportó hace varios días, Washington completó su primera venta de petróleo venezolano valorada en unos 500 millones de dólares, según un portavoz del mismo Departamento de Energía de Estados Unidos, y se esperan más en los próximos días y semanas.

“Estamos obteniendo un precio aproximadamente 30 % más alto cuando vendemos el mismo barril de petróleo que el que vendieron hace tres semanas”, dijo este jueves Wright, pero sin especificar los precios.

Trump anunció la semana pasada que Venezuela entregaría entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo, actualmente sujetos a sanciones estadounidenses, que se venderían a los precios vigentes del mercado.

En una publicación en redes sociales, indicó que él controlaría las ganancias para garantizar que los fondos beneficien tanto a Venezuela como a Estados Unidos.

Ese sería solo el primer tramo del petróleo acordado, ya que el Departamento de Energía ha dicho que las ventas del crudo de Venezuela continuarán “indefinidamente”.

Venezuela posee las mayores reservas probadas de crudo del mundo, con alrededor de 303 mil millones de barriles, pero años de subinversión han dejado a su industria petrolera en grave declive, con una producción ahora de alrededor de 800.000 barriles por día desde un pico de 3,5 millones de barriles de petróleo en la década de 1990.

On it Mr. President. You have my attention to this matter. https://t.co/nrJPfzsQUK — Secretary Chris Wright (@SecretaryWright) January 7, 2026

RECUPERACIÓN DE LA INDUSTRIA VENEZOLANA

Trump también anunció el pasado viernes que las compañías petroleras estadounidenses invertirían al menos 100.000 millones de dólares para reconstruir el sector energético de Venezuela, y agregó que Estados Unidos brindaría seguridad para garantizar que los inversores obtengan fuertes retornos.

En concreto, se reunió con líderes de la industria petrolera de Exxon, Chevron, ConocoPhillips, Halliburton, Valero y Marathon en la Casa Blanca para hablar sobre inversiones en Venezuela.