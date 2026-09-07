Abastecimiento de alimentos alcanzó 98% en supermercados y «el 90% es fabricado en el país», dice ANSA

El abastecimiento de alimentos en el país se encuentra en buenos niveles y destaca que la mayor parte de los productos son nacionales, según informó este lunes la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios (ANSA).

Ítalo Atencio, presidente de la ANSA, concedió una entrevista al programa A Tiempo y afirmó que el abastecimiento alcanzó el 98% en los supermercados. Esto se habría logrado gracias al incremento de productos nacionales en el mercado.

«El 90% es nacional o fabricado en Venezuela, con algún componente importado, eso tiene tiempo sucediendo, pues hace unos años era al revés», apuntó Atencio, que destacó el «trabajo tripartito» de los proveedores, autoridades y cadenas de supermercados.

«Entre el 15 de diciembre hasta el 15 de enero algunas plantas se iban de vacaciones por mantenimiento o vacaciones colectivas y, en los últimos dos años que trabajamos juntos, hemos logrado que la mayoría de esas plantas tengan algún tipo de turno de trabajo o preparen los inventarios», apuntó.

PRODUCTOS DE FORMA PERMANENTE

Atencio señaló que desde ANSA se enfocaron en mantener la producción permanente. «Comenzamos a trabajar de tres a cuatro meses antes de que termine el año, incluso en ocasiones más», apuntó el gremialista, lo que permite buenos niveles de reposición.

«Hay más marcas en la mayoría de los productos, marcas locales y más supermercados. Al día de hoy, en Venezuela han abierto, remodelado o cambiado de modelo de negocio 77 supermercados», apuntó Atencio.

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El gremialista consideró que el sector seguirá mejorando, instando a mantener productos locales, a la vez que se genera empleo. «Creo que nos lo merecemos, vamos a un país que va a tener más supermercados, más marcas y, a seguir adelante», sentenció.