A un mes de los terremotos: difunden nuevo balance oficial de fallecidos en el país

Las autoridades nacionales anunciaron que, hasta este viernes, se han contabilizado más de 5.500 muertos, 16.000 heridos y 20.000 damnificados por el devastador doble terremoto que sacudió el país el pasado 24 de junio.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, difundió en sus redes sociales el balance del doble terremoto hasta este 24 de julio. Cuando se cumple un mes desde la tragedia, se reportaron 5.546 fallecidos, 148 más que el reporte del miércoles, el último publicado.

La cifra de personas rescatadas se mantuvo en 6.462 personas, al igual que la cantidad de heridos, que continúa en 16.740. Por su parte, la cantidad de pacientes atendidos aumentó hasta 47.942.

Según Rodríguez, han sido atendidas 128.324 familias afectadas en el doble terremoto. Asimismo, precisó que la cantidad de personas sin vivienda se mantuvo 17.907, mientras que 23.811 personas permanecen en los 107 campamentos transitorios habilitados.

SIN CIFRA DE DESAPARECIDOS

Tal como adelantaron hace unas semanas, las autoridades reiteraron que 856 edificios se vieron afectados en el doble terremoto. De ellos, 190 colapsaron, la amplia mayoría en La Guaira, la entidad más afectada.

Por otra parte, Rodríguez puntualizó que han distribuido 10.977 toneladas de alimentos y 30.989 efectivos permanecen desplegados. A esto se suman 31.745 voluntarios y 2.278 rescatistas internacionales presentes en las zonas más afectadas.

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#ÚLTIMAHORA | Al cumplirse un mes de los terremotos en Venezuela cifra de fallecidos asciende a 5.546 pic.twitter.com/X0J6uAqt3f — Caraota Digital (@CaraotaDigital) July 25, 2026



A un mes del doble terremoto, las autoridades no han publicado una cifra oficial de desaparecidos. El último reporte al respecto se remonta hasta el 25 de junio, el día después de la tragedia, cuando Rodríguez informó de 157 personas desaparecidas.

Familiares de víctimas aseguran que, para este viernes, aún hay cuerpos bajo los escombros de los edificios colapsados en La Guaira. Todavía no hay una estimación oficial sobre la cantidad de fallecidos que dejó el doble terremoto.