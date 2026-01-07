A un año de su «desaparición forzada», Edmundo González pide la liberación de su yerno, Rafael Tudares

Este miércoles se cumplió un año de la detención de Rafael Tudares, yerno del opositor Edmundo González. En este contexto, los líderes de la oposición venezolana, María Corina y el excandidato presidencial, exigieron su liberación.
González denunció en su cuenta de X (Twitter) que se cumplió un año de la «desaparición forzada» de Tudares. «Un año marcado por la ausencia de información, de garantías legales y de justicia», apuntó.
«Rafael no ha tenido respeto a las garantías procesales, acceso a defensa privada, atención médica adecuada, condiciones de detención dignas ni control judicial efectivo, todo lo contrario», dijo González.
El opositor aseguró que lo ocurrido con Tudares «no es un caso aislado», puesto que evidencia «un patrón que afecta a cientos de personas en Venezuela». Agregó que estas acciones también afectan a mujeres y niños.
«Mientras estas prácticas persistan, no será posible hablar de paz, ni de democracia, ni garantías para nadie. Venezuela necesita verdad, justicia y libertad para todos», concluyó González.
MARÍA CORINA HABLA DE TUDARES
Por otra parte, la líder opositora María Corina Machado también denunció el caso de Tudares, esposo de la hija de González. «Rafael se encuentra en desaparición forzada», aseveró en X.
«Mariana, su esposa, y toda la familia, ha pasado 365 días de angustia y desesperación sin poder verlo o saber de él», acotó. «Venezuela y el mundo saben que Rafael es un héroe, que lo secuestraron para intentar doblegar a una familia valiente», acotó.
Tudares fue condenado en diciembre a 30 años de prisión. El Ministerio Público lo imputó de los delitos de «forjamiento, conspiración, terrorismo, asociación, legitimación y financiamiento».