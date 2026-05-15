¡A tomar previsiones! Banca nacional no prestará servicio el próximo 18 de mayo

De acuerdo a lo establecido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), los bancos no trabajarán el lunes, 18 de mayo, por la celebración de la Ascensión del Señor.

Sudeban publicó en diciembre el calendario bancario para este 2026. Este precisó que, al igual que en años previos, la banca no abrirá sus puertas el lunes, aunque la Ascensión del Señor se celebró este jueves, 14 de mayo.

Este calendario estableció que el lunes no trabajarán los miembros del sector. En consecuencia, las autoridades exhortan a los ciudadanos a tomar medidas preventivas y hacer sus diligencias bancarias en días que estén habilitados.

Los usuarios no podrán realizar operaciones en taquillas ni en las agencias. Igualmente, hay que destacar que algunos bancos tendrán sus taquillas externas operativas, especialmente en aquellos ubicados en centros comerciales.

BANCOS TENDRÁN SERVICIOS DIGITALES

A pesar de que los bancos no trabajan en los feriados, todavía los usuarios pueden emplear algunos de sus servicios. En consecuencia, podrán usar los sistemas mediante vía telefónica o por Internet.

Los usuarios podrán utilizar las consultas, retiros, depósitos y pagos, pero mediante los cajeros automáticos o por sus páginas web. De igual forma, Sudeban recibirá denuncias relacionadas con servicios bancarios.

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Luego de este 18 de mayo, los bancos presentarán servicios de forma regular hasta el lunes, 8 de junio, cuando habrá otro feriado por el Corpus Christi. El próximo bancario será el miércoles, de 24 de junio, día en que se conmemora la Batalla de Carabobo.