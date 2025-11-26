A sacar las chaquetas: Temperaturas descenderán considerablemente entre diciembre y enero

El ingeniero hidrometeorológico, Valdemar Andrade, alertó que las temperaturas bajarán considerablemente para los meses de diciembre y enero ante la llegada de un frente frío al país.

«Ya comenzaron a bajar las temperaturas en noviembre, las mínimas en promedio están en los 19,6 grados Celsius, que en comparación con octubre ya han bajado casi un grado», explicó en entrevista para Shirley Radio.

«Ayer en la UCV registramos la mínima del mes de noviembre hasta ahora de 16 grados. Hoy estamos en el orden de los 19 grados», precisó.

No obstante, aclaró que aún falta que las temperaturas bajen más. «Se estima que siga descendiendo entre diciembre y enero y muy posiblemente estemos llegando entre 14 y 15 grados Celsius para enero de 2026».

«La máxima también ha ascendido y el promedio está en el orden de los 28,8 grados Celsius en la UCV. En comparación con octubre ha bajado medio grado. La tendencia es a seguir bajando», acotó.

«En este momento tenemos un frente frío sobre el atlántico, que se debe ir desplazando y dentro de tres o cuatro días debe estar alcanzando la parte norte del país. Entonces eso va a originar que quizás la semana que viene comencemos a notar aún mucho más frío de lo que estamos sintiendo en este momento», dijo.

Con respecto al resto del país, señaló que las temperaturas mínimas en Mérida están en los 6 grados, mientras que las máximas se están registrando en Amazonas en el orden de los 38 grados.