Venezuela

A sacar las chaquetas: Temperaturas descenderán considerablemente entre diciembre y enero

Angel David Quintero
Por Angel David Quintero
2 Min de Lectura
2 Min de Lectura
temperaturas

El ingeniero hidrometeorológico, Valdemar Andrade, alertó que las temperaturas bajarán considerablemente para los meses de diciembre y enero ante la llegada de un frente frío al país.

«Ya comenzaron a bajar las temperaturas en noviembre, las mínimas en promedio están en los 19,6 grados Celsius, que en comparación con octubre ya han bajado casi un grado», explicó en entrevista para Shirley Radio.

Leer Más

incendio
Logran apagar incendio en tanque de Pdvsa en Cabimas tras más de 24 horas: La cifra de heridos subió a 26
Inspirado en la orquídea, así fue el espectacular traje típico que utilizó Valeria Cannavó en el Miss Mundo
Al mejor estilo venezolano: La foto viral de David Beckham que causó revuelo en redes

«Ayer en la UCV registramos la mínima del mes de noviembre hasta ahora de 16 grados. Hoy estamos en el orden de los 19 grados», precisó.

No obstante, aclaró que aún falta que las temperaturas bajen más. «Se estima que siga descendiendo entre diciembre y enero y muy posiblemente estemos llegando entre 14 y 15 grados Celsius para enero de 2026».

LEA TAMBIÉN: SAAB DICE QUE HAN «ASESINADO» A 80 PERSONAS EN EL CARIBE: «AL PARECER LO QUE HABÍA EN LAS EMBARCACIONES ERAN BOLSAS CON ATÚN Y CAMARONES»

«La máxima también ha ascendido y el promedio está en el orden de los 28,8 grados Celsius en la UCV. En comparación con octubre ha bajado medio grado. La tendencia es a seguir bajando», acotó.

«En este momento tenemos un frente frío sobre el atlántico, que se debe ir desplazando y dentro de tres o cuatro días debe estar alcanzando la parte norte del país. Entonces eso va a originar que quizás la semana que viene comencemos a notar aún mucho más frío de lo que estamos sintiendo en este momento», dijo.

Con respecto al resto del país, señaló que las temperaturas mínimas en Mérida están en los 6 grados, mientras que las máximas se están registrando en Amazonas en el orden de los 38 grados.

ETIQUETADO:
Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Cabello
«Cree que nos va a asustar»: Cabello calificó de «enfermito» a Marco Rubio
Venezuela
Detuvieron a ‘La Odiosa’, una venezolana que captaba hombres en locales nocturnos y se los entregaba a su novio criminal en Perú
Mundo
EEUU asegura que trabaja «cercanamente» con Trinidad y Tobago ante conflicto con Venezuela
EEUU