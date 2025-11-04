«A la hora de defender el país se vale todo, menos hacerse el pendej..»: El mensaje de Cabello en medio de las tensiones con EEUU

El ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, señaló que el despliegue de los Estados Unidos no tiene que ver con el narcotráfico.

«Ya nadie habla del Tren de Aragua. Abiertamente lo que se debate en las altas esferas del gobierno de los Estados Unidos es si están de acuerdo o no con el cambio de régimen», indicó en el congreso del Psuv.

Sin embargo, acotó que en Venezuela «hoy no hay edades de ningún tipo para defender la patria. Si tiene 80 se alista, si tiene 70 se alista, si tiene 20 se alista en defensa de la patria», añadió.

«A la hora de defender la Patria, se vale todo, menos hacerse el pendejo o la pendeja. La guerra psicológica debe alimentarnos el espíritu para hacernos cada día más radicales en defensa de la revolución», apuntó.

Asimismo, hizo un llamado a los seguidores del gobierno de Maduro a estar preparados. «En 26 años los ataques no han cesado. Que nadie esté haciendo planes pensando que de un día para otro ellos van a dejar de atacar a Venezuela. Preparémonos siempre para lo peor y de allí sacaremos la ganancia necesaria. Cada día los que defendemos esta patria tenemos que ser más».

Cabello también se refirió a las peticiones para despojar a algunos ciudadanos de su nacionalidad. «Si alguien decide pedir invasión contra nuestro país, inmediatamente está asumiendo que se autoexcluye de sus obligaciones como venezolano y el Estado se reserva las acciones que tenga a ejercer».

Además, recordó los conceptos ordenados por Nicolás Maduro para el conflicto ante los Estados Unidos.

«La resistencia activa prolongada implica la preparación para escenarios no contemplados en la vida diaria, y que la vida continúe. En caso de que las amenazas pasen a ataques reales, el país tiene que seguir funcionando y esto no es para meterle miedo a nadie, pero la historia de los pueblos libres jamás ha sido por el camino fácil», comentó.

Por último, reiteró que los venezolanos «no caen en chantajes a nadie y cuando nos toca avanzar, avanzamos».