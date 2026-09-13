Reconocido restaurante venezolano en Atlanta cerró sus puertas ante el tenso panorama migratorio por redadas del ICE

Venezuelan Store Bakery & Deli, un restaurante venezolano que por más de siete años funcionó como punto de encuentro para la comunidad migrante en Atlanta, estado de Georgia (EEUU), cerró sus puertas definitivamente este sábado 12 de septiembre debido al complejo panorama migratorio y económico que atraviesa la población latina en la región.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, los propietarios del establecimiento señalaron que la decisión se tomó tras evaluar la coyuntura que enfrenta la comunidad migrante, marcada por los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) contra personas en situación irregular, sumado a las dificultades financieras.

Los fundadores del local indicaron que el cese de este proyecto representa un «momento doloroso». Recordaron que Venezuelan Store inició sus operaciones en Lawrenceville, para luego expandirse a sedes en Duluth y establecerse finalmente en Alpharetta, donde operaban actualmente.

A lo largo de este período, el espacio funcionó como tienda de abarrotes y restaurante de gastronomía típica venezolana, además de consolidarse como un centro de reunión cultural. Sus dueños expresaron que al sitio se le llegó a considerar el hogar de la comunidad criolla en el área.

Cerró el reconocido restaurante venezolano Venezuelan Store Bakery & Deli en Atlanta por crisis migratoria y económica. Video: Venezuelan Store Bakery & Deli pic.twitter.com/WehcTkpVz1 — Caraota Digital (@CaraotaDigital) September 13, 2026

VENEZUELAN STORE BAKERY & DELI, PIONEROS EN ATLANTA

Asimismo, destacaron que fueron pioneros en inaugurar un establecimiento dedicado a la venta de productos venezolanos en el área metropolitana de Atlanta, lo que les permitió integrarse estrechamente con la población migrante radicada en Georgia.

Explicaron que la suspensión definitiva de sus actividades responde a la suma de dos factores clave: el endurecimiento de las medidas migratorias aplicadas a la comunidad hispana en Estados Unidos y las complicaciones económicas que afectaron la rentabilidad del negocio.

Este escenario coincide con el incremento de las inspecciones por parte de los organismos de control migratorio, coyuntura que ha impactado negativamente a los pequeños comercios cuya clientela y mano de obra dependen fuertemente de estos sectores.

A pesar del cierre, los emprendedores expresaron su agradecimiento a la clientela por el respaldo, la fidelidad y el acompañamiento brindado desde los inicios del negocio.

Por último, notificaron que la atención al público finalizó este sábado 12 de septiembre de 2026, tras cumplir con su última jornada comercial hasta agotar el inventario existente.