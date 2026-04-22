¿A cuánto deberían subir el salario? Esta es la propuesta del gobernador de Cojedes

El gobernador opositor del estado Cojedes, Alberto Galíndez, consideró que el sueldo mínimo justo para los trabajadores debería ser de 300 dólares, esto a partir del anuncio que dará Delcy Rodríguez el 1 de mayo.

«Yo creo que debería estar en 300 dólares para ponerte el caso de Perú. En Perú ocurren cosas, cambian ocho presidentes en corto tiempo y el sol se mantiene firme frente al dólar. Tres soles por un dólar, esa es una cosa fenomenal. En Venezuela hemos tenido un solo gobierno durante más de un cuarto de siglo y mira dónde vamos con un bolívar que no vale nada frente al dólar. Eso forma parte de los cambios que hay que impulsar para fortalecer nuestra moneda», dijo en una entrevista para Venevisión.

«Yo deseara que el aumento fuera lo que realmente está esperando la población y lo que merecen los trabajadores, sobre todo en este rezago que hemos tenido durante más de un cuarto de siglo. Aquí se perdieron las oportunidades económicas, las libertades económicas y al perderse las libertades económicas se pierden las libertades individuales. Al perderse las libertades individuales, la capacidad de acción del ciudadano con sus ingresos lo convierten en una persona muy vulnerable», añadió el gobernador.

Asimismo, destacó la reapertura del país ante el mercado global. «Ahora que van a ingresar más recursos producto de los ingresos petroleros, que se abren las oportunidades con el FMI, que vamos a tener acceso al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, es hora de que haya un repunte de la economía venezolana y con ese repunte haya mejores ingresos».

«Eso va a depender del manejo de nuestras políticas económicas, de las oportunidades y de la confianza que tenga el inversor», concluyó.