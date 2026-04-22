Reapareció Tareck El Aissami: Los detalles que revelaron sobre el juicio por la trama Pdvsa-Cripto y la salud del exministro

El juicio contra el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, y los otros implicados en la trama de corrupción Pdvsa-Cripto inició la noche del pasado lunes.

De acuerdo a lo reseñado por el periodista Eligio Rojas en Últimas Noticias, la primera sesión se llevó a cabo ante el Tribunal 3° de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos Asociados al Terrorismo con Jurisdicción a Nivel Nacional, a cargo de la jueza Alejandra Romero Castillo.

El fiscal 50 nacional, Eddy Alberto Rodríguez Bencomo, ratificó que los acusados integraban «una red de corrupción conformada por funcionarios públicos. Valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas. Esto a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control».

Además, según la acusación, las divisas producidas por esas ventas del crudo venezolano presuntamente no ingresaron a la República. Las mismas se habrían desviado a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.

Ante esto, el fiscal solicitó a la jueza declarar culpables a los acusados y en consecuencia imponerles la pena establecida.

En este primer grupo de acusados se encuentran Tareck El Aissami, el exdiputado Hugbel Roa, el coronel José Antonio Pérez Suárez, exvicepresidente de Pdvsa. Así como a Joselit Ramírez, exjefe de Sunacrip; José Agustín Ramos Chirinos, expresidente de Pdvsa-Puertos, Odoardo José Bordones y Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro. También están Vicente, Rafael y Roger Perdomo.

LA SALUD DE EL AISSAMI

De acuerdo a lo publicado por César Batiz, director de El Pitazo, señaló que Tareck El Aissami reapareció en silla de ruedas durante el inicio del juicio.

«El Aissami llegó en silla de ruedas y con visibles problemas de salud», comentó.

Resaltó que la audiencia permitieron la juramentación de 48 abogados privados. Aunque apuntó que no todos los imputados tienen representación.

«Mientras unos carecen de abogados, otros cuentan con tres o cuatro defensores», dijo.