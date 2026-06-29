80% de la industria manufacturera privada mantiene operaciones parciales tras terremoto, dice Conindustria

A pesar de la magnitud de los terremotos registrados el pasado 24 de junio, Conindustria informó que el 80% de la industria manufacturera privada del país ha logrado mantener sus operaciones de forma parcial.

De acuerdo a sus datos, la gran mayoría de las instalaciones resistieron. El 62% de las empresas encuestadas reportó daños menores que no afectan su operatividad de manera relevante, mientras que un 30% indicó no presentar daños visibles en su infraestructura.

En contraste, un 20% de las industrias se vio en la obligación de suspender sus operaciones temporalmente, una medida vinculada en gran parte a la pequeña fracción del sector que sufrió daños moderados (7%) o daños graves e inhabilitación (1%).

Entre los casos más críticos del sector, está la empresa Bananera Venezolana, central de palma aceitera ubicada en el municipio Veroes del estado Yaracuy, que resultó considerablemente dañada por el efecto directo de esta situación sísmica

A nivel de equipamiento, el impacto también fue afortunadamente limitado. El 81% de los establecimientos no registró afectaciones significativas en sus maquinarias e inventarios. Solo un 14% reportó daños menores en equipos operativos y un 6% experimentó daños moderados.

Aunque, Conindustria exhortó al personal de Bomberos y Protección Civil (PC) para que realicen las evaluaciones estructurales en las plantas industriales a la brevedad posible.

«Actualmente, tenemos reportes de empresas vitales, como las del sector farmacéutico, donde por protocolos de seguridad no se permite el acceso del personal ni la reactivación de las líneas de producción hasta tanto se lleven a cabo estas tareas de inspección», apuntó.

CONINDUSTRIA Y LOS TRABAJADORES FALLECIDOS

Sin embargo, Conindustria confirmó el fallecimiento de seis trabajadores. Adicionalmente, cinco colaboradores requieren atención médica, y otros ocho permanecen incomunicados sin posibilidad de confirmar su situación.

«A todas sus familias, extendemos nuestra más profunda solidaridad en medio de esta tragedia nacional; nuestra prioridad es acompañarlos y reforzar todos los protocolos de atención», comentó el gremio.

«Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con el lema que nos define: un país es tan fuerte como sus industrias. Seguiremos trabajando sin descanso para apoyar a nuestra gente, recuperar los espacios afectados y garantizar los productos esenciales que Venezuela necesita para salir adelante», sentenció.