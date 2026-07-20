60% de los puntos de venta en La Guaira quedaron inoperativos, esto dice el sector bancario

El presidente de la Asociación Bancaria (Asobanca), Pedro Pacheco, destacó el impacto que ha tenido para el sector del comercio los terremotos en La Guaira y aseguró que están trabajando en darle algunos beneficios a los afectados.

«Se vienen dando distintos incentivos, por ejemplo, la semana pasada se anunció que los bancos van a estar exonerando la comisión de los puntos de venta del estado La Guaira por 90 días. En La Guaira hay aproximadamente 12.300 puntos de venta y el 60% quedaron fuera de operación. Muchos de ellos están literalmente bajo escombros, otros están en centros comerciales y se podrán reactivar y eso lo sabremos en los próximos días», comentó en una entrevista para Shirley Radio.

«La banca ha hecho contacto con todos sus clientes en La Guaira tratando de darles facilidades, periodos de gracia, reestructuraciones de la deuda», añadió.

Asimismo, destacó que este problema requiere la coordinación y trabajo conjunto de todos los sectores. «El gran problema está en la gran cantidad de viviendas que se tienen que reconstruir y colegios que se tienen que reactivar rápidamente. Ya en el tema de educación traíamos un rezago importante».

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«El reto que tenemos es muy grande y debemos reconocer que sin la ayuda de los organismos multilaterales y del propio Estado es imposible emprender estos proyectos», acotó.

Asimismo, resaltó que el reto es más difícil, ya que muchos problemas venían desde antes de los terremotos. «Hay temas estructurales como la producción de cemento. Tenemos cementeras paralizadas, lo inmediato que a uno se le ocurre es que hay que privatizarlas y ponerlas a producir, pero luego caes en cuenta que tienes un sector eléctrico que no responde a la demanda que te van a requerir esas industrias. Si el tema de la electricidad antes era complejo ahora con más razón tenemos que abordarlo».

«También hablamos de la necesidad de derogar leyes como la ley contra la estafa inmobiliaria que no ha favorecido la construcción de viviendas», concluyó.