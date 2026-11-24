La abogada defensora de los derechos humanos, Linda Loaiza López Soto, asistió este martes a la quinta audiencia del tercer juicio por el delito de violación contra Luis Antonio Carrera Almoina, por los hechos denunciados en 2001, cuando tenía apenas 18 años. El proceso continuará el próximo 26 de noviembre.

«Después de 25 años, sigo buscando justicia», expresó Linda Loaiza, quien ejerce su propia representación legal en el tercer juicio contra Carrera Almoina

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Linda Loaiza López Soto (@lindaloaizaoficial)

UN CASO QUE MARCÓ VENEZUELA

En 2001, Linda Loaiza permaneció privada de libertad durante casi cuatro meses en un apartamento ubicado en Los Palos Grandes, Caracas, donde fue sometida a graves agresiones físicas, psicológicas y sexuales.

Tras su rescate, requirió una prolongada hospitalización y múltiples intervenciones quirúrgicas debido a la gravedad de las lesiones.

En 2006, Carrera Almoina fue condenado por los delitos de lesiones gravísimas y privación ilegítima de libertad, pero resultó absuelto del delito de violación.

UNA SENTENCIA HISTÓRICA

Ante las irregularidades y dilaciones del sistema judicial venezolano, la víctima llevó su caso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

TE PUEDE INTERESAR: EMERGENCIA AMBIENTAL EN FALCÓN: PESCADORES DENUNCIAN FUGA DE GAS CERCA DE MANGLARES

El 26 de septiembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró responsable internacionalmente al Estado venezolano por las violaciones a sus derechos y las deficiencias en la respuesta de las autoridades.

La sentencia estableció medidas de reparación integral y reconoció las graves fallas institucionales en el acceso a la justicia de la víctima.

A un cuarto de siglo de los hechos, Linda Loaiza continúa acudiendo a los tribunales en busca de una respuesta judicial.