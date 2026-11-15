17 familias que permanecían en carpas de damnificados en La Guaira fueron trasladados a viviendas temporales y realizaron este pedido

Los integrantes de 17 familias de damnificados por los terremotos del 24 de junio, que permanecían en el campamento del estacionamiento del bloque 2 de La Páez, en la parroquia Catia La Mar, fueron trasladadas a viviendas temporales habilitadas en Ciudad Caribia.

Según el portal El Pitazo, los propios afectados lo confirmaron este 14 de noviembre. Explicaron que, en principio no aceptaron la oferta, pero decidieron hacerlo, tras las lluvias y ráfagas de viento que tumbaron las carpas en la madrugada del 8 de noviembre.

“En primera instancia no queríamos irnos a Ciudad Caribia porque nos parecía que era alejarnos de nuestro lugar de trabajo y de donde estudiaban los niños. Ellos apenas habían empezado clases otra vez. Pero la situación de vulnerabilidad a la que nos expusieron las lluvias y los fuertes vientos nos hizo entender que necesitamos un lugar más estable”, comentó Lisbeth Alviarez, una de las damnificadas.

Cabe recordar que los edificios de la urbanización Páez en Catia La Mar sufrieron severos daños estructurales durante los sismos.

De hecho, desalojaron los bloques 1, 2 y 3 de la urbanización fueron tras el doblete sísmico. La emergencia incluyó el colapso total de las torres A y B del bloque 3.

Además, se conoció que especialistas de la Comisión Presidencial de Habitabilidad y Vivienda indicaron que implosionarán los edificios. Sin embargo, todavía no hay fecha para que se cumpla esta medida.

Tras aceptar el abandono de las carpas, las familias esperan que el traslado a Ciudad Caribia no se convierta en una solución permanente sin que exista una respuesta habitacional definitiva.

“Lo que realmente queremos es que, si van a implosionar los bloques, lo hagan y nos den una solución, ya sea a través de créditos para adquirir una nueva vivienda. También mediante la asignación de una casa por parte del Ministerio de Hábitat y Vivienda. Entendemos que tenemos que irnos porque son estructuras que no van a recuperar. Esperamos que aceptar una vivienda temporal no signifique que vamos a quedarnos allí para toda la vida”, expresó otro de los afectados, identificado como Alfredo Rojas.