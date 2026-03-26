Semana Santa 2026: Revelan detalles sobre la conmemoración del Nazareno de San Pablo

La Arquidiócesis de Caracas reveló este miércoles detalles sobre preparativos para la conmemoración del Nazareno de San Pablo, mientras que invitaron a la ciudadanía a asistir a las actividades litúrgicas.

Las autoridades eclesiásticas protagonizaron una rueda de prensa desde la Basílica de Santa Teresa. Tal como adelantaron hace unas semanas, confirmaron que se realizarán 12 misas por el Nazareno.

Armelim de Sousa, párroco de la Basílica, detalló que el recorrido del Nazareno comenzará en la plaza Diego Ibarra. Luego se desplazará por las esquinas Cruz Verde y Velásquez, para continuar por la avenida Lecuna y las esquinas Cipreses y Miracielos.

El recorrido continuará por las esquinas Reducto, Miranda y Puerto Escondido, hasta llegar a la avenida Oeste 8. Finalmente, pasarán por la esquina La Palma y regresarán hasta la Basílica de Santa Teresa.

Las actividades comenzarán con la misa de medianoche, que será presidida por el monseñor José Dionisio Gómez, obispo auxiliar. Otras importantes autoridades se encargarán de las demás liturgias.

INVITACIÓN AL NAZARENO

El arzobispo de Caracas, monseñor Raúl Biord, invitó a toda la ciudadanía de la ciudadana a celebrar el Nazareno de San Pablo. Además, destacó el papel de la Semana Santa en medio de un proceso de «reconciliación».

«Somos un solo pueblo, una reconciliación que tiene que darse en la verdad y la justicia, pero hemos visto que estos conflictos de tantos años solo le hacen daño al pueblo; Venezuela tiene que mirar hacia adelante», dijo Biord, de acuerdo a Unión Radio.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: LA AVENIDA BARALT DE CARACAS ESTARÁ CERRADA PARCIALMENTE POR MES Y MEDIO, ESTOS SON LOS DETALLES

Vanesa Rodríguez, coordinadora de la Cofradía del Nazareno de San Pablo, también invitó a los feligreses a esta Semana Santa. «Momento de reflexión, momento de paz, momento de encontrarnos a nosotros mismos y compartirlo con ustedes», acotó.

Igualmente, las autoridades afirmaron que se contarán con un amplio despliegue de funcionarios de seguridad y emergencias para las celebraciones del Nazareno, el cual será resguardado por tres anillos de seguridad.