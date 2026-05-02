VIDEO: Coalición sindical marchará nuevamente hasta la embajada de EEUU el 7Mayo para hacer esta exigencia

La Coalición Sindical Nacional de Trabajadores anunció una nueva jornada de movilización en Caracas para el próximo 7 de mayo, con el objetivo de llegar hasta la embajada de EEUU y solicitar una respuesta sobre la carta que entregaron el pasado 16 de abril, cuando Laura Dogu ocupaba el cargo de encargado de Negocios que ahora ostenta John Barrett.

En aquel documento, el sector laboral solicitó formalmente la mediación de Washington ante el Ejecutivo venezolano para lograr un ajuste salarial urgente. El dirigente José Patines informó en un video que la concentración iniciará en la plaza Alfredo Sadel.

Los manifestantes caminarán desde Las Mercedes hasta la oficina diplomática para que Barrett atienda sus peticiones. La jornada también servirá para denunciar la persecución contra el líder magisterial Víctor Venegas en Barinas.

El vocero sindical señaló que durante la protesta insistirán en la necesidad de concretar una «transición real» para el país. «Esto no puede seguir pasando o se le están riendo en la cara del presidente Donald Trump», sentenció Patines.

El dirigente cuestionó la efectividad de los procesos políticos actuales y aseguró ante los medios que «la transición de la que tanto se habla no se está cumpliendo». Los trabajadores piden además la liberación de presos políticos y elecciones presidenciales, al tiempo que responsabilizaron a Delcy Rodríguez por la situación de un compañero aprehendido.

🚨 ¡ATENCIÓN VENEZUELA! Nos movilizamos este #7M hacia la Embajada de los EE.UU 🇺🇸.

​Exigimos respuestas : 1️⃣ Atención a los trabajadores y respuesta de la carta entregada. 2️⃣ Cese a la persecución y acoso de nuestros líderes sindicales y libertad plena 3️⃣​Transición real pic.twitter.com/5dYvtq4HRV — coalicionsindicatos (@coalicionsind) May 1, 2026

MARCHA DEL 1º DE MAYO

Esta iniciativa surge tras la movilización del viernes 1º de mayo, que recorrió desde la plaza Brión de Chacaíto hasta la plaza Morelos en Bellas Artes. En esa actividad, los gremios demandaron pensiones dignas y el respeto absoluto a la libertad sindical.

La defensora del pueblo, Eglée González Lobato, recibió a los manifestantes al final de la jornada para escuchar sus planteamientos económicos. La funcionaria expresó la disposición de su instancia para actuar como «mediador directo» entre el sector laboral y el Ejecutivo.

González Lobato agradeció públicamente el «coraje y las gestiones» que permitieron desarrollar la protesta de forma totalmente «organizada y pacífica». Aseguró que la Defensoría del Pueblo «servirá de enlace para canalizar las exigencias ante las autoridades» nacionales.

La defensora del pueblo indicó que su despacho «trabajará de inmediato» para facilitar un diálogo productivo que «beneficie a toda la población venezolana». Estas acciones responden al reciente anuncio económico realizado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, rechazado por los distintos gremios y movimientos sindicales.