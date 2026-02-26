Viceministro Oliver Blanco se reunió con la encargada de negocios de la Unión Europea en el país

El viceministro para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro de trabajo con la Encargada de Negocios de la Unión Europea en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, con el propósito de evaluar y fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.

El diálogo se centró en identificar áreas de interés común que permitan profundizar la relación institucional.

Blanco subrayó la disposición del Estado venezolano hacia el «diálogo constructivo», reiterando el compromiso de buscar espacios de trabajo que generen resultados tangibles para la ciudadanía.

La reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos continuos para mantener canales de comunicación abiertos con las delegaciones internacionales presentes en el país.

El viceministro, a través de sus canales oficiales, calificó la jornada como «productiva», destacando la importancia de estos acercamientos para fomentar oportunidades que, según lo expresado, redunden en beneficios directos para los pueblos de ambas regiones.