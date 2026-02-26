Varios

Viceministro Oliver Blanco se reunió con la encargada de negocios de la Unión Europea en el país

Por Caraota Digital
1 Min de Lectura
1 Min de Lectura
Viceministro Oliver Blanco se reunió con la encargada de negocios de la Unión Europea en Venezuela
Viceministro Oliver Blanco se reunió con la encargada de negocios de la Unión Europea en Venezuela

El viceministro para Europa y Norteamérica, Oliver Blanco, sostuvo un encuentro de trabajo con la Encargada de Negocios de la Unión Europea en Venezuela, María Antonia Calvo Puerta, con el propósito de evaluar y fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambas naciones.

El diálogo se centró en identificar áreas de interés común que permitan profundizar la relación institucional.

Leer Más

Abogados y activistas piden tener precaución ante posibles estafas relacionadas con nuevo plan migratorio adoptado, vía orden ejecutiva
Abogados y activistas piden tener precaución ante posibles estafas relacionadas con nuevo plan migratorio de Biden
Niko Topuzi el albanés que ama a Venezuela
EN VIDEO: Así se desbordó el Guaire a la altura de El Llanito tras las lluvias que azotaron Caracas este 5-Oct

Blanco subrayó la disposición del Estado venezolano hacia el «diálogo constructivo», reiterando el compromiso de buscar espacios de trabajo que generen resultados tangibles para la ciudadanía.

LEA TAMBIÉN: DELCY RODRÍGUEZ LLAMA «SOCIO Y AMIGO» A TRUMP Y LE PIDE CESAR EL BLOQUEO CONTRA EL PAÍS 

La reunión forma parte de los esfuerzos diplomáticos continuos para mantener canales de comunicación abiertos con las delegaciones internacionales presentes en el país.

El viceministro, a través de sus canales oficiales, calificó la jornada como «productiva», destacando la importancia de estos acercamientos para fomentar oportunidades que, según lo expresado, redunden en beneficios directos para los pueblos de ambas regiones.

Compartir este artículo

Síguenos en las Redes

Últimas Noticias

Netflix
Netflix abandonará la carrera para comprar Warner Bros, esta fue la razón
Caraota Show
Delcy Rodríguez llama "socio y amigo" a Trump y le pide cesar el bloqueo contra Venezuela
Delcy Rodríguez llama «socio y amigo» a Trump y le pide cesar el bloqueo contra el país
Venezuela
Marco Rubio es el político de EEUU ‘más popular’ en Venezuela, le sigue de cerca una importante figura de la oposición
EEUU