«Por tierra es mucho más fácil»: Trump volvió a advertir sobre posibles ataques terrestres contra el narcotráfico

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, volvió a insistir en que tiene previsto hacer ataques por tierra para frenar el narcotráfico hacia territorio norteamericano proveniente de Sudamérica.

Preguntado sobre si tiene la intención de incautar más barcos petroleros, respondió: «No sería muy inteligente de mi parte decirte eso. Ya sabes, se supone que debemos ser un poco reservados»

«Estamos eliminando drogas a niveles que nadie ha visto antes. Eliminamos el 96% de los estupefacientes que llegan por agua», destacó durante un encuentro con la prensa en la Casa Blanca.

Asimismo, insistió en que con cada barco bombardeado salvan la vida de 25.000 estadounidenses.

«Y ahora empezamos por tierra y por tierra es mucho más fácil. Y eso va a empezar a suceder y no vamos a permitir que la gente destruya nuestra juventud, que destruya nuestras familias. Olvídense de la juventud, todos. ¿Alguna vez has visto una familia con fentanilo o cocaína?», señaló.

No obstante, resaltó que estos ataques pudieran extenderse, incluso, a otros países. «Colombia tiene al menos tres fábricas de cocaína. Ese es un país diferente. No estamos contentos con ello. Pero lo estamos deteniendo y ahora lo hemos detenido en el agua».

«Ni siquiera se ven barcos de pesca en el agua. ¿Quieres ir a pescar en esa zona? ¿Alguien quiere ir a pescar en esa zona?», bromeó.

«Ahora tenemos una frontera fuerte. Hace un año y medio, millones de personas acudieron a nuestro país. Ahora no tenemos a nadie que entre por nuestra frontera y tenemos un país fuerte y vamos a mantenerlo así. No vamos a permitir que la gente mate a 300.000 personas al año con drogas», concluyó el mandatario estadounidense.