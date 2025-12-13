¿Selfie obligatorio? El plan de las aduanas de Estados Unidos para verificar que viajeros regresen a su país

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) evalúa un nuevo sistema que podría exigir a los viajeros tomarse un “selfie” al salir del país como prueba de que regresaron a su lugar de origen.

La medida, todavía en fase de propuesta, busca reforzar los controles migratorios y garantizar que quienes ingresan legalmente cumplan con los plazos establecidos en su formulario I-94.

El proyecto, publicado en el Registro Federal, plantea la creación de un programa piloto denominado Voluntary Self-Reported Exit (VSRE).

Este sistema permitiría que los turistas y visitantes registren su salida mediante una aplicación móvil, utilizando reconocimiento facial y geolocalización.

La intención es automatizar el proceso y reducir errores en los registros de entrada y salida, además de prevenir fraudes relacionados con la permanencia ilegal.

La iniciativa se enmarca en una política más amplia del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), que busca recopilar datos biométricos de todos los extranjeros que entren y salgan de Estados Unidos.

En paralelo, vale recordar, que se han introducido medidas adicionales para quienes viajan bajo el programa de exención de visas, como la revisión de redes sociales y dispositivos electrónicos. Estas acciones, en definitiva, reflejan un endurecimiento de los controles fronterizos y un mayor interés en la vigilancia digital.

¿CÓMO SERÍA EL PROCESO?

Según la CBP, la nueva función estaría disponible dentro de la app móvil CBP Home —o la que la reemplace— y permitiría a los viajeros enviar:

Datos biográficos del pasaporte

Fotos faciales (selfies)

Ubicación geográfica en tiempo real

¿SERÍA OBLIGATORIO?

Si bien la herramienta se plantea como voluntaria, la CBP puntualiza que la carga de una imagen facial constituye un requisito indispensable para finalizar el trámite.

¿CÓMO SE EVITARÁN FRAUDES?

Lo que se detalló, es que se empleará la geolocalización para confirmar que el viajero se encuentra fuera del territorio estadounidense. También un sistema de “detección en vivo” que garantice que la selfie se tomó en tiempo real, evitando imágenes de archivo.

El registro de salida quedará almacenado en el Sistema de Información de Llegadas y Salidas (ADIS), disponible como respaldo ante eventuales verificaciones migratorias.

La CBP también anunció que pretende actualizar el portal de solicitud ESTA. En concreto, para exigir a los solicitantes del permiso que también proporcionen una fotografía de su rostro o selfie. Esto, además de la foto de la página biográfica del pasaporte.