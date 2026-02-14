Magallanes conquistó el primer título de la Serie de las Américas para Venezuela tras dramática remontada ante Colombia

Los Navegantes del Magallanes, representantes de Venezuela en la Serie de las Américas, conquistaron el primer título de ese certamen para el país, luego de vencer en una dramática final a Caimanes de Barranquilla de Colombia con marcador de 10-9, luego de llegar al quinto inning abajo 9-1 en la pizarra.

Los barranquilleros bombardearon al abridor naviero en el mismo primer inning. Anotaron cinco rayitas en esa entrada y una más en el segundo para poner el juego 6-0. En ese mismo capítulo, la nave descontó con jonrón solitario.

Sin embargo, en el quinto episodio, Caimanes fabricó tres más y parecía meter el juego en el congelador. Magallanes, por su lado, cuya temporada se caracterizó por remontadas de antología, añadió un par en ese inning para dejar el duelo 9-3.

El electrónico no se movió hasta el octavo inning, cuando los eléctricos emboscaron a los neogranadinos. Con un rally de siete anotaciones, el campeón venezolano ripostó en la pizarra, haciendo estallar a la fanaticada del estadio Monumental de La Rinconada, que abarrotó el coso para el duelo decisivo.

Ya en el noveno, Felipe Rivero se encargó de colgar los últimos tres outs y cerrar una temporada para la historia del equipo y la fanaticada magallanera. De esa forma, Magallanes le colocó la guinda al pastel a una zafra donde se acostumbraron a venir de abajo para salir victoriosos.

MAGALLANES REMONTÓ UN 9-1 😮‍💨 Con este sencillo de Renato Núñez se concreta una remontada espectacular ante Caimanes en la 8va. Caimanes 9-10 Magallanes pic.twitter.com/o60WiaEZVE — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) February 14, 2026

PRIMER TÍTULO DE LA SERIE DE LAS AMÉRICAS PARA VENEZUELA

Este trofeo conseguido por Magallanes significa el primer título de la Serie de las Américas para Venezuela. Cabe mencionar que la nación participó en este certamen tras no poder hacerlo en la Serie del Caribe.

Para los filibusteros, es un nuevo trofeo para sus vitrinas. Considerado por muchos como el equipo de más tradición en Venezuela, los eléctricos ahora cuentan con 14 títulos de la LVBP, dos de la Serie del Caribe y uno de la Serie de las Américas.

En 2024, la nave ya había ganado el Torneo de Campeones que se celebró en Miami, aunque fue un evento amistoso.