Murió Humberto Acosta: Uno de los máximos exponentes del periodismo deportivo

El periodista deportivo venezolano Humberto Acosta, recordado especialmente por sus crónicas del béisbol nacional, falleció esta semana, informaron distintas fuentes en redes sociales este viernes.

El Colegio Nacional de Periodistas (CNP) lamentó el fallecimiento de Acosta. «La Junta Directiva de la Seccional Distrito Capital expresa su más profundo pesar por el fallecimiento», indicó.

«Destacado periodista de la fuente deportiva, quien convirtió el análisis del béisbol en una forma de arte, siendo un maestro con una agudeza inigualable», indicó. «Nos deja un legado caracterizado por su pulcritud lingüística, visión analítica y calidad humana», acotó.



Acosta falleció a los 75 años, aunque no hay detalles sobre las causas de su fallecimiento. De acuerdo a Unión Radio, el periodista fue diagnosticado en 2023 de cáncer de próstata y ese año se hizo una recolección de fondos para una operación urgente.

HOMENAJES A ACOSTA

La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) emitió un comunicado y lamentó la partida de Acosta. De igual forma, destacó su labor para el periodismo venezolano y su cobertura de la pelota criolla.

«En vida fue uno de los máximos exponentes del periodismo deportivo venezolano, maestro y ejemplo de generaciones de profesionales de la comunicación», añadió. «La LVBP extiende a sus familiares y amigos su más sentido pésame», concluyó.

Distintos periodistas, como Fernando Arreaza, Mari Montes, Richard Méndez y Víctor Martínez, manifestaron su pesar sobre la muerte de Acosta. También recordaron distintas anécdotas junto al comunicador.

Acosta nació en 1950 y es egresado de la Universidad de Venezuela (UCV). Formó parte de distintos medios y circuitos, siendo especialmente recordado su paso por El Nacional entre 1978 y 2012. Se trataba de un «trabajo de lectura obligatoria de la fanaticada», según el CNP.