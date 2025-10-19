Los siete santos canonizados por el papa León XIV y lo que hicieron para recibir el reconocimiento de la Iglesia Católica

El Papa León XIV proclamó santos este domingo a la hermana María Troncatti, la hermana Vicenta María Poloni, José Gregorio Hernández, Bartolo Longo, Mons. Ignacio Maloyan, Pedro To Rot y la hermana María del Monte Carmelo Rendiles Martínez.

A continuación la lista de nuevos santos programados por la Iglesia Católica y los milagros que los llevaron a que los consideraran santos.

María Troncatti

Se trata de una religiosa salesiana nacida en Brescia, Italia, en 1883. Fue enfermera de la Cruz Roja durante la Primera Guerra Mundial y luego misionera en el oriente del Ecuador, con un trabajo clave de reconciliación entre colonos e indígenas.

Milagro reconocido: la recuperación total de un agricultor y carpintero ecuatoriano con grave fractura craneal, parálisis y pérdida del habla, quien aseguró haber soñado con la religiosa y despertó curado al amanecer.

Vicenta María Poloni

Nacida en Verona, Italia, en 1802, fundó el Instituto de las Hermanas de la Misericordia, dedicado al servicio de enfermos y marginados. Falleció en 1855 con fama de santidad.

Milagro aprobado (enero de 2025): curación de la chilena Audelia Parra tras una grave hemorragia durante una cirugía y una hospitalización de alrededor de dos meses y medio, contra pronóstico médico.

José Gregorio Hernández Cisneros

“El médico de los pobres”, nació en Isnotú, Trujillo, el 26 de octubre de 1864. Entregó su vida al servicio de los necesitados. Murió en 1919, a los 54 años, tras ser atropellado cuando salía a comprar medicinas para una anciana sin recursos.

Milagro para la beatificación: sanación en 2017 de la niña Yaxury Solórzano, quien sobrevivió a un disparo en la cabeza sin secuelas.

Canonización (febrero de 2025): decreto aprobado por el Papa Francisco, con dispensa del segundo milagro. Es el primer santo de origen venezolano.

Bartolo Longo

Laico y abogado italiano, fundador del Santuario de la Virgen del Rosario de Pompeya. Abandonó el espiritismo y sectas satanistas para abrazar la fe católica; destacó como catequista y promotor de la devoción del Santo Rosario en el siglo XX.

Canonización (febrero de 2025): decreto aprobado por el Papa Francisco, con dispensa de milagro.

Mons. Ignacio Maloyan

Nacido en Mardin, actual Turquía, en 1869, arzobispo de la eparquía católica de Amida. Durante la Primera Guerra Mundial, el Imperio Otomano ejecutó deportaciones y un intento de exterminio del pueblo armenio, de mayoría católica, causando la muerte de millones. En 1915, Maloyan se negó a renunciar a su fe y convertirse al islam; fue ejecutado.

Canonización (marzo de 2025): aprobada sin necesidad de milagro por condición de martirio.

Pedro To Rot

Catequista y padre de familia nacido en 1912 en Papúa Nueva Guinea. Durante la ocupación japonesa de la Segunda Guerra Mundial (1941–1945) asumió la guía pastoral ante la ausencia de sacerdotes. Se opuso al intento de reinstaurar la poligamia, defendiendo el matrimonio cristiano. Fue apresado, envenenado y golpeado hasta la muerte en 1945, a los 33 años.

Canonización (marzo de 2025): aprobada sin milagro por martirio; primer santo de su nación.

María del Monte Carmelo Rendiles Martínez

Madre Carmen Rendiles, nacida en Caracas (Venezuela) en 1903, fundadora de la Congregación de las Siervas de Jesús, aprobada por la Santa Sede en 1965. Falleció en 1977.

Milagros: sanación instantánea de un médico venezolano en 2003 (para la beatificación) y curación en 2018 de una joven con hidrocefalia triventricular idiopática (reconocido en marzo de 2025 para la canonización). Será la primera santa mujer venezolana.