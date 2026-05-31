Las fotos de la sorpresiva boda íntima de Dua Lipa con el actor Callum Turner que se hicieron virales

La estrella del pop Dua Lipa y el actor Callum Turner contrajeron matrimonio en una sorpresiva boda civil íntima celebrada en Londres, Inglaterra, a la que invitaron únicamente a sus familiares y amigos más allegados.

El histórico Ayuntamiento de Old Marylebone sirvió como escenario para la unión legal de las celebridades británicas este fin de semana. A pesar del carácter sumamente discreto del evento, la noticia capturó de inmediato el interés global de los fanáticos, dejando imágenes virales.

La intérprete de «Houdini» seleccionó para la ocasión un atuendo completamente blanco que complementó con un sombrero y guantes a juego. A su lado, Callum Turner vistió un traje clásico azul marino acoplado con una corbata del mismo tono. Al salir del edificio municipal, los ocho asistentes al enlace bañaron con confeti a los recién casados.

Luego de los aplausos y las fotografías familiares, el nuevo matrimonio abordó un tradicional taxi negro londinense para retirarse del recinto. Dicha boda civil de Dua Lipa precede a la gran fiesta de tres días que la pareja organizó en la isla de Sicilia. Los reportes de los diarios británicos anticipan un despliegue masivo en Italia con personalidades del entretenimiento mundial.

DETALLES DE LA FIESTA EN ITALIA TRAS LA BODA

La lista de invitados para la fiesta siciliana incluye a figuras de la música, el modelaje y el cine internacional. Medios europeos destacan la posible asistencia de las cantantes pop Charli XCX y Tove Lo al evento. Incluso, la prensa especula sobre la presencia de Elton John debido a su estrecha amistad con Dua Lipa tras el éxito «Cold Heart».

El mundo de la moda mantiene la mirada fija sobre los diferentes vestidos que lucirá Dua Lipa en el transcurso del festejo. Diversas fuentes del sector textil afirmaron que el diseñador francés Simon Porte Jacquemus confeccionó de forma exclusiva una de las piezas principales.

La relación entre Dua Lipa y Callum Turner avanzó con velocidad desde que los paparazzi captaron sus primeras citas amorosas. Los rumores sobre un eventual matrimonio cesaron cuando la propia cantante británica confirmó su estatus sentimental en una entrevista exclusiva para British Vogue.