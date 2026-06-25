La ONU se moviliza tras los terremotos en Venezuela y coordinará equipos de rescate

(EFE).- La Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas anunció que está «completamente movilizada» para apoyar al pueblo de Venezuela tras los terremotos que sacudieron al país el miércoles, y señaló que ya está coordinando un rápido despliegue de equipos de búsqueda y rescate urbano «de toda la comunidad internacional».

Además, la oficina ha enviado un equipo de respuesta rápida para reforzar al personal sobre el terreno, indicó este jueves en un comunicado el coordinador humanitario de Naciones Unidas, Tom Fletcher.

El jefe humanitario de la ONU añadió que ha hablado con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, para «evaluar con urgencia cuáles son las necesidades».