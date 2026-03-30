Jorge Arreaza reveló la cantidad de pedidos de amnistía que se habrían recibido desde el exterior

El presidente de la Comisión Especial de Seguimiento de la Ley de Amnistía, Jorge Arreaza, ofreció este sábado un balance detallado sobre las personas que han sido beneficiadas con este instrumento legal, destacando que al menos 123 ciudadanos venezolanos que se encuentran actualmente en el extranjero han formalizado su solicitud.

Durante una entrevista ofrecida al programa especial «Tras el Telón», transmitida por Telesur y realizada desde el Teatro Bolívar de Caracas, Arreaza explicó que estas peticiones forman parte de un esfuerzo de reconciliación nacional que busca permitir el retorno de connacionales con procesos judiciales abiertos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos en el texto normativo.

Según el parlamentario, la ley garantiza que quienes decidan regresar al país para gestionar sus casos a través de sus representantes legales no se les privará de libertad de manera preventiva.

MÁS DE 11.400 SOLICITUDES RECIBIDAS

Arreaza también precisó que hasta la fecha, la Comisión ha procesado un total de 11.401 solicitudes válidas, de las cuales se habría aprobado el pedido de 8.073 personas, quienes ya gozarían de libertad plena.

Del total de beneficiarios, 260 personas estaban en centros de reclusión, mientras que la gran mayoría mantenían medidas cautelares, presentaciones periódicas ante tribunales o prohibiciones de salida del país que quedaron levantadas definitivamente.

“Tenemos el resto que son 7.813 que desde el año 2014, 2013, 2017, estaban en un régimen de presentación, estaban libres, no estaban tras las rejas, pero tenían que presentarse ante un tribunal cada 30 días, cada dos meses, cada 15 días, dependiendo del caso y eso pues amerita, en unos casos venir a Caracas. Ya están en libertad plena, sin delito”, explicó.

LÍMITES DE LA AMNISTÍA

El diputado fue enfático al recordar que el perdón jurídico no es absoluto ni universal. La normativa excluye de manera taxativa a personas involucradas en delitos graves que atentan contra la vida y la integridad humana.

En este sentido, no podrán optar a la amnistía quienes tengan procesos por homicidio intencional, violaciones graves a los derechos humanos, crímenes de guerra, narcotráfico o actos de corrupción administrativa.

Arreaza concluyó señalando que la Comisión Especial continuará recibiendo y evaluando expedientes, calificando el proceso como un paso fundamental para la estabilización política y la «desjudicialización» del conflicto en el país.