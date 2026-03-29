VIRAL: Maduro y Cilia Flores enviaron mensaje por las redes sociales para agradecer «tanta solidaridad»

Nicolás Maduro y Cilia Flores enviaron este sábado un mensaje, difundido por las redes sociales, para agradecer «a los hombres y mujeres de buena voluntad del mundo (…) por tanta fortaleza, tanta valentía y tanta solidaridad».

La publicación, realizada por la cuenta de X (Twitter) de Maduro, asegura que les han llegado diversos mensajes, con «oraciones» de sus partidarios.

«Cada palabra de amor, cada gesto de cariño, cada expresión de apoyo nos llena el alma y nos fortalece espiritualmente. Estamos bien, firmes, serenos y en oración permanente», precisa la comunicación.

En este sentido, afirmaron sentir «una profunda admiración» por la capacidad del pueblo «para mantenerse unido en los momentos difíciles, para expresar amor, conciencia y solidaridad, dentro de Venezuela y más allá de nuestras fronteras».

«Ese amor que ustedes nos hacen llegar se convierte en fuerza moral, en fortaleza interior y en compromiso con los valores más altos de la vida», agregaron.

«QUE NADIE SE APARTE DEL CAMINO DEL DIÁLOGO»

Asimismo, llamaron «a seguir consolidando la paz del país, la unión nacional, la reconciliación, el perdón y el reencuentro entre todos y todas. Que nadie se aparte del camino del diálogo, de la convivencia y del respeto, porque esa es la senda de la Patria, esa es la senda del bien».

Para finalizar, dejaron una cita del Evangelio según san Lucas: «Pidan y se les dará; busquen y encontrarán; llamen y se les abrirá. Que pidan con fe, que busquen con esperanza, que llamen con amor, porque los caminos de Dios se abren para los pueblos que perseveran en la verdad, en la paz y en la luz».

«Gracias, de corazón, por sus mensajes, por sus cartas, por sus oraciones y por su amor inmenso. Nuestra gratitud, nuestra oración y nuestro abrazo espiritual están con ustedes, hoy, mañana y siempre», concluye el mensaje.

Es importante destacar que se desconoce como Maduro y Flores pudieron enviar estas palabras desde su cautiverio, además de tener la particularidad de haber sido enviado por X (Twitter), red social bloqueada por su gobierno en 2024 tras los polémicos comicios del 28 de julio de 2024 y que aún se mantiene pese a que es usada por los funcionarios del Ejecutivo liderado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.