EN FOTOS: EEUU ejecutó entrenamiento nocturno con apoyo del USS Gerald R. Ford en el mar Caribe

El portaaviones USS Gerald R. Ford, considerado el buque de guerra más grande y avanzado del mundo, protagonizó recientemente un despliegue de operaciones nocturnas en aguas del Caribe.

Las imágenes difundidas por la Marina estadounidense en la red social X, este martes, 25 de noviembre, muestran maniobras aéreas sobre la cubierta del navío, donde tripulaciones coordinaban despegues y aterrizajes en condiciones de baja visibilidad.

«Las fuerzas militares estadounidenses están desplegadas en el Caribe en apoyo de la misión del Comando Sur de Estados Unidos, las operaciones dirigidas por el Departamento de Guerra y las prioridades del presidente para interrumpir el tráfico ilícito de drogas y proteger el territorio nacional», reza parte del escrito en X de la Marina estadounidense.

Con barras luminosas y estrictos protocolos de seguridad, los equipos demostraron la capacidad de operar en escenarios complejos, reafirmando el lema de que “la cubierta de vuelo nunca duerme”.

Este entrenamiento formó parte de la Operación Lanza del Sur, una estrategia militar impulsada por Estados Unidos para combatir redes criminales y frenar el tráfico ilícito de drogas en la región.

Según el Pentágono, la misión busca “eliminar a los narcoterroristas de nuestro hemisferio” y proteger a la población estadounidense de los efectos del narcotráfico.

La presencia del Gerald R. Ford en el Caribe simboliza un mensaje de poderío y compromiso con la seguridad regional. Especialmente en un contexto de tensiones con Nicolás Maduro. Al chavista Estados Unidos lo acusa de liderar el denominado «Cártel de los Soles», designado este lunes como una organización terrorista extranjera.

La designación, publicada este lunes en el Registro Federal, es la acción más reciente en la campaña del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En concreto, la relacionada con combatir el tráfico de drogas hacia al país norteamericano.

Anticipando la medida hace casi una semana, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acusó al Cártel de los Soles de ser “responsable de la violencia terrorista” en el hemisferio occidental.