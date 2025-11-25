EEUU

EN FOTOS: Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo

Por Caraota Digital
Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron este lunes las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El mismo día que EE.UU. hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

tiburón
EN VIDEO: Dron captó el momento en el que un tiburón acechó a bañista y su perro en Miami
Confirman cinco casos por virus Oropouche en el país, esto es lo que debes saber
Padrino López dice que EEUU busca «un incidente para justificar la agresión» contra el país

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales. Después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: IATA PIDE «MAYOR CLARIDAD» PARA PODER EVALUAR LA SEGURIDAD EN EL ESPACIO AÉREO VENEZOLANO

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe. Esto bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, visitó Puerto Rico. Y se reunirá el martes con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe.

EFE
