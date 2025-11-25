EN FOTOS: Aviones militares de EEUU sobrevolaron las aguas cerca de Venezuela, según web de rastreo

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron este lunes las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

El mismo día que EE.UU. hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que acusa de dirigir al presidente venezolano, Nicolás Maduro, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

Topping our most tracked flights list at the moment, multiple US military aircraft, including B-52, F/A-18, and E-2 aircraft off the coast of Venezuela. All are operating with active Mode S transponders and tracked via MLAT (coverage will be variable). https://t.co/V1PzbDRTRJ pic.twitter.com/lcFqWyWinL — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales. Después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a «extremar la precaución» al sobrevolar el territorio venezolano.

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados.

75k+ people are tracking a B-52 Stratofortress with two F/A-18 Super Hornets just north of Caracas, Venezuela. pic.twitter.com/qH9OpTZeo3 — Flightradar24 (@flightradar24) November 24, 2025

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe. Esto bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

Este lunes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, visitó Puerto Rico. Y se reunirá el martes con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe.

EFE