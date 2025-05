VIRAL: La foto de Trump vestido al estilo de Star Wars que publicó la Casa Blanca

El 4 de mayo, conocido mundialmente como el Día de Star Wars, la Casa Blanca sorprendió a sus seguidores al publicar una imagen generada por inteligencia artificial del presidente de EEUU, Donald Trump, vestido como un personaje de la icónica saga.

La ilustración mostraba a Trump con un físico exageradamente musculoso, empuñando un sable láser rojo y flanqueado por dos águilas calvas y banderas estadounidenses.

La publicación, que pretendía celebrar la fecha con un guiño a la cultura pop, rápidamente generó reacciones encontradas en redes sociales.

«Feliz 4 de mayo a todos, incluyendo a los Lunáticos de la Izquierda Radical que luchan con tanta fuerza para traer de vuelta a nuestra Galaxia a los Señores Sith [principales antagonistas en el universo de Star Wars], Asesinos, Capos de la Droga, Prisioneros Peligrosos y conocidos pandilleros de la MS-13. No son la Rebelión, son el Imperio», reza la publicación.

«Que el 4 de mayo te acompañe», concluyó la Casa Blanca su mensaje de felicitación por el Día de Star Wars.

Mientras algunos seguidores del presidente celebraron la publicación como una muestra de ingenio, otros cuestionaron la elección del sable rojo, tradicionalmente asociado con los Sith y el lado oscuro de la Fuerza.

La controversia no tardó en extenderse. Usuarios en redes sociales señalaron que el color del sable láser en la imagen era un error simbólico. Sobre todo, porque los héroes de Star Wars suelen portar sables azules o verdes.

Happy May the 4th to all, including the Radical Left Lunatics who are fighting so hard to to bring Sith Lords, Murderers, Drug Lords, Dangerous Prisoners, & well known MS-13 Gang Members, back into our Galaxy. You’re not the Rebellion—you’re the Empire.

May the 4th be with you. pic.twitter.com/G883DhDRR5

— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2025