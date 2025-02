Trump restableció ayuda jurídica para niños migrantes que llegan solos a EEUU

En un giro inesperado, la administración del presidente de EEUU, Donald Trump, ha revertido su decisión anterior y restableció la ayuda jurídica para niños migrantes.

Esta medida llega días después de que el gobierno ordenara a los grupos legales, que ayudan a los niños migrantes, que cesaran sus actividades.

La administración ha permitido que estos grupos reanuden la prestación de servicios legales a decenas de miles de niños no acompañados que han llegado a EEUU sin padres o tutores legales.

De acuerdo con lo reseñado por la Voz de América (VOA), el Centro de Justicia Acacia, una de las organizaciones que proporciona asistencia legal a los migrantes, recibió y confirmó la notificación del gobierno sobre la reversión de la decisión.

La notificación llegó después de que el programa que proporciona representación legal a los niños migrantes fuera suspendido el martes anterior.

Varias organizaciones que ofrecen asistencia a los niños migrantes criticaron la medida inicial, argumentando que los menores estaban en riesgo sin la ayuda legal adecuada.

El contrato de $200 millones permite a Acacia y sus subcontratistas proporcionar representación legal a unos 26.000 niños y educación legal a otros 100.000 más.

La notificación del Departamento del Interior de Estados Unidos, obtenida por The Associated Press (AP), no explica la razón detrás de la decisión de restablecer el programa. Solo se indicó que se «cancela» la orden de detener los servicios legales para los niños migrantes.

Shaina Aber, directora ejecutiva del Centro de Justicia Acacia, expresó que continuarán trabajando con el gobierno. Todo con el fin de asegurar que estos servicios críticos, que garantizan los derechos básicos de debido proceso de los niños vulnerables, sean completamente restaurados.

Aber advirtió que este es un «momento crítico para asegurar que ningún niño se vea obligado a navegar el sistema de inmigración solo».